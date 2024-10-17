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「金龍海嘯」來襲，讓房市瞬間降溫進入盤整期，不過當多數人態度都轉為保守觀望的同時，市場上還是有部分人有自住換屋或資產調節的實質需求。專家提醒，若想在景氣震盪之際進行不動產交易，一定要做好履約保證，才能有效避免可能衍生之糾紛，確保交易安全。台灣房市近年來多頭氣盛，近期卻受到中央銀行第七波信用管制衝擊，氛圍明顯轉淡，即便央行再祭出鬆綁條款，為繼承族與換屋族解套，但整體市況仍剩剛性需求撐盤。安新建經指出，在景氣變動轉折期，更需要留心交易安全，觀察內政部今年上半年的統計結果，最常見的交易糾紛分別是「漏水」、「終止委售或買賣契約」與「交屋延遲」，提醒民眾一定要特別留心。今年成立將滿十年的安新建經處理過各式各樣的糾紛案件，對於內政部此次統計結果，安新建經表示，房屋漏水向來是不動產交易糾紛之冠，歷年來的前五大糾紛都有它，畢竟台灣的氣候本就多雨潮濕，又因地狹人稠，建物多以集合住宅為主，屋齡也普遍偏高，倘若房屋本身設計不良或施工不佳，很容易就出現漏水的窘境。而終止委售或買賣契約，竟然成為交易糾紛的第二多，專家分析兩大原因分別為，上半年房市景氣大好，不少買賣方進行交易較為衝動，並未深思熟慮通盤考量；在央行祭出限貸令之前，就有不少銀行因不動產放款逼近滿水位，已開始實質緊縮放貸，讓部分買方無力履約。至於交屋延遲糾紛，主因今年許多應完工交屋的預售案，受缺工、缺料等因素影響，興建時程不如預期。一般預期，因景氣蒙上陰霾，終止委售或買賣契約的違約案例恐愈來愈多，若想避免這類風險，最佳解方是善用履約保證服務。安新建經表示，所謂的履約保證，是在不動產的交易過程中，根據買賣雙方所簽下的合約內容，透過設立專戶管理，保障其買賣價金之安全，並確保買賣當事人依約取得應得價金的權利。在房市震盪期間，較常見的是買方後悔或資金不足，安新建經說明，倘若買方是在「簽約後到貸款核撥前」違約，可從專戶價金中扣除賣方應付費用後，由賣方沒收買方已付的買賣價金；如果買方是在「貸款核撥後」違約，賣方在取得確定判決後，得請求將應給付的尾款扣除標的物尚未清償之債務及相關費用後，給付給賣方。履約保證不僅保護賣方，也維護買方權益，安新建經舉例，假如在交屋前因賣方因素而交易中斷，例如碰到詐欺、超貸、房產被查封、產權人數混亂等情況，履保公司會將已支付入專戶的買賣價金扣除買方應付費用後，返還給買方。小心駛得萬年船，無論是有剛性需求、或想危機入市，善用履約保證是維護自身權益的最佳解方。