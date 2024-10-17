央行日前為第七波信用管制鬆綁，三大族群總算鬆一口氣，信義房屋整理了最新房貸條件一覽表協助消費者快速釐清自身貸款條件，且信義代書提醒，針對其他有實質房貸需求的購屋族，仍要留心貸款來源應需取之有道，避免不肖業者以不合規資金來源借房貸，建議選擇大型房仲公司及代書服務，確保交易順利，安心成家。
第七波信用管制重拳出擊時隔多日，央行再出手祭出排除條款為三大族群鬆綁，包括：繼承房產者、實質換屋需求者、成屋及預售屋已簽約者，然而市面上仍有許多因剛性需求尋求貸款的消費者，信義代書葉惠玲指出，不肖業者可能採用不合規的方式申請房貸，例如擅自替客戶媒合地下錢莊借款，這種做法不僅利率高昂、風險巨大，還可能面臨還款後抵押權設定不被解除的情況，潛藏巨大隱患，若日後房仲惡意倒閉，最終受害的只會是消費者自己。
葉惠玲表示，一些仲介及代書業者也可能建議客戶通過其他方式借款，例如定存質借或保單借款等，這些做法無法獲得理想的貸款成數，且恐不符央行對購屋資金來源比例的規定，一旦在後續查核實屬，就必須還款至符合規定的成數。另外，如果為不應享有寬限期的不動產取得了寬限期，更需要返還寬限期間的利息，房貸眉角多，處處得多留意。
面對這些潛在的風險，葉惠玲建議消費者在選擇房仲業者和代書時要特別謹慎。提醒消費者，可透過不動產經紀內政部網站查證地政士的證號來驗證代書資格。信義房屋提供全方位的服務，包括房仲、代書及房貸推薦，除了提供數位化房貸服務，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，免排隊就能申辦（視壽險公司案件處理速度進行），並提供優惠房貸利率（隨主管機關政策滾動式調整）。
為保護自身權益，葉惠玲建議消費者選擇信譽良好的大型房仲公司，避免不合規房貸的風險，也可確保代書流程合法及符合最新規範。信義房屋秉持「先義後利」的理念，全力協助客戶實現家業夢想，承諾買方「四大保障，二項安心」，包括漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障服務等，讓消費者能夠安心交易，幸福成家。
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葉惠玲表示，一些仲介及代書業者也可能建議客戶通過其他方式借款，例如定存質借或保單借款等，這些做法無法獲得理想的貸款成數，且恐不符央行對購屋資金來源比例的規定，一旦在後續查核實屬，就必須還款至符合規定的成數。另外，如果為不應享有寬限期的不動產取得了寬限期，更需要返還寬限期間的利息，房貸眉角多，處處得多留意。
面對這些潛在的風險，葉惠玲建議消費者在選擇房仲業者和代書時要特別謹慎。提醒消費者，可透過不動產經紀內政部網站查證地政士的證號來驗證代書資格。信義房屋提供全方位的服務，包括房仲、代書及房貸推薦，除了提供數位化房貸服務，近期更與承辦房貸業務的大型壽險公司合作，提供更有餘裕的房貸水位。只要符合央行信用管制規範，免排隊就能申辦（視壽險公司案件處理速度進行），並提供優惠房貸利率（隨主管機關政策滾動式調整）。
為保護自身權益，葉惠玲建議消費者選擇信譽良好的大型房仲公司，避免不合規房貸的風險，也可確保代書流程合法及符合最新規範。信義房屋秉持「先義後利」的理念，全力協助客戶實現家業夢想，承諾買方「四大保障，二項安心」，包括漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障服務等，讓消費者能夠安心交易，幸福成家。
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