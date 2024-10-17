易建聯已婚多年育2子被爆疑似嫖妓！中國男籃代表級人物易建聯，是中國史上第4位打入NBA球員，也曾帶領中國國家隊打進北京奧運8強。在2014年和現任妻子荊靈結婚，育有2個兒子，這10年間易建聯沒有傳出任何緋聞，然而，今（17）日有中國網友爆料，易建聯疑似嫖妓，該爆料人還附上了易建聯的背影裸照和他的身分證。雖然目前易建聯還未給出回應，但倘若傳聞屬實，恐怕對於正面形象將是一大打擊。
結婚十年無緋聞 好爸爸形象恐破碎
易建聯和荊靈在2012年透過朋友介紹認識，2014年兩人在美國逛街的相片流出，才坦承已經共同步入婚姻。荊靈在1989年出生，結婚前在中國擔任模特兒，2008獲選新絲路模特總決賽冠軍，並且在2010年的南非世界盃足球寶貝票選活動中，當選巴西國家隊的足球寶貝，為雜誌拍攝寫真。
兩人宣布結婚後，分別在2014年、2016年產下2個兒子，荊靈專心照顧家庭。並且，易建聯對外形象相當正面，扮演好老公、好爸爸的角色，在結婚後的10年間沒有傳出任何緋聞。
荊靈談結婚感想 爆料照仍有疑點
荊靈曾在媒體中談到和易建聯結婚的心情，表示：「一開始壓力很大，因為男朋友知名度高，所以怕粉絲不接受她。幸運的是，阿聯一直在鼓勵和安慰自己。」
如今在嫖妓事件爆發後，易建聯不論是在場上、場下的良好形象，恐怕都會遭到波及。不過目前有網友指出，該爆料人附上的易建聯身分證，上面標記地址疑似和易建聯祖籍不符，因此不排除造假可能，但仍須等待易建聯本人回應才能知道事情真相。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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易建聯和荊靈在2012年透過朋友介紹認識，2014年兩人在美國逛街的相片流出，才坦承已經共同步入婚姻。荊靈在1989年出生，結婚前在中國擔任模特兒，2008獲選新絲路模特總決賽冠軍，並且在2010年的南非世界盃足球寶貝票選活動中，當選巴西國家隊的足球寶貝，為雜誌拍攝寫真。
兩人宣布結婚後，分別在2014年、2016年產下2個兒子，荊靈專心照顧家庭。並且，易建聯對外形象相當正面，扮演好老公、好爸爸的角色，在結婚後的10年間沒有傳出任何緋聞。
荊靈談結婚感想 爆料照仍有疑點
荊靈曾在媒體中談到和易建聯結婚的心情，表示：「一開始壓力很大，因為男朋友知名度高，所以怕粉絲不接受她。幸運的是，阿聯一直在鼓勵和安慰自己。」
如今在嫖妓事件爆發後，易建聯不論是在場上、場下的良好形象，恐怕都會遭到波及。不過目前有網友指出，該爆料人附上的易建聯身分證，上面標記地址疑似和易建聯祖籍不符，因此不排除造假可能，但仍須等待易建聯本人回應才能知道事情真相。
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