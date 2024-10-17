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▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

易建聯已婚多年育2子被爆疑似嫖妓！中國男籃代表級人物易建聯，是中國史上第4位打入NBA球員，也曾帶領中國國家隊打進北京奧運8強。在2014年和現任妻子荊靈結婚，育有2個兒子，這10年間易建聯沒有傳出任何緋聞，易建聯和荊靈在2012年透過朋友介紹認識，2014年兩人在美國逛街的相片流出，才坦承已經共同步入婚姻。兩人宣布結婚後，分別在2014年、2016年產下2個兒子，荊靈專心照顧家庭。荊靈曾在媒體中談到和易建聯結婚的心情，表示：「一開始壓力很大，因為男朋友知名度高，所以怕粉絲不接受她。幸運的是，阿聯一直在鼓勵和安慰自己。」如今在嫖妓事件爆發後，易建聯不論是在場上、場下的良好形象，恐怕都會遭到波及。