易建聯被爆嫖妓！裸照和身分證被曝光　對象傳是「TS」球迷崩潰

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▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

中國男籃傳奇球星易建聯今（17）日在網路上被爆出嫖妓，還附上了裸照和身分證，目前此事在兩岸籃球論壇已經引起軒然大波，易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。今天有網友在網路上爆料，疑似前中國男籃一哥易建聯嫖妓的消息，該爆料人還附上了易建聯的背影裸照和他的身分證，看起來似乎不是空穴來風。爆料者還稱易建聯的對象是名「TS（TransSexual ）」，兩人發生關係，讓他感覺天塌了。易建聯是中國國家隊在姚明之後的精神領袖，因此不少人坦言打擊很大，球迷紛紛在網路上討論，有人認為沒什麼「男人嘛」，但也有人相當激動崩潰：「沒想到你是這樣的易建聯！ ！」、「希望不是真的趕緊闢謠」。此消息一出立刻在微博和Google News竄上熱搜，吸引許多球迷討論，在中國微薄官網「易建聯疑似PC被曝」等關鍵字迅速衝上榜上第一。目前易建聯的團隊並未對此事進行回應。