中國男籃傳奇球星易建聯，今（17）日稍早在網路上被爆出嫖妓，且文章內還附上了他的裸照和身分證，目前這篇貼文已經下架，帳號也被眼尖網友發現刪除，但在中國籃球論壇已經引起軒然大波，不過究竟是否是真有其事，還是只是有心人士刻意P圖，目前易建聯的團隊目前尚未做出回應。而日前易建聯在廣東宏遠的隊友，也是CBA迄今為止的得分王朱芳雨，過去談到易建聯時，曾表示：「他不抽煙不喝酒不泡妞。」
易建聯遭爆疑似嫖妓 目前尚未出面回應
綜合中國當地媒體報導，36歲的前中國男籃傳奇球星易建聯，稍早被爆出在酒店的裸照，以及疑似是他本人的身分證照片，還有顯示他手機轉帳1500美元的畫面。此外，更有網友透露，爆料的網友就是易建聯嫖妓的對象，該網友手中還握有相關影像，而對象則是名「TS」，即是跨性別者。
此起事件被爆出後，目前在中國論壇上已經掀起熱烈討論，輿論瞬間炸鍋，也瞬間衝上微博熱搜第一。不過目前許多網友則是抱持著懷疑的態度，認為或許有可能是有心人士刻意為之，也在等待易建聯團隊何時會出來發表聲明。
朱芳雨曾讚易建聯 稱他不煙不酒不泡妞
而易建聯過去球員時期，在廣東宏遠以及中國男籃代表隊的隊友朱芳雨，日前談到易建聯時的自律時曾表示，「他不抽煙不喝酒不泡妞，就連在球隊的慶功宴上，也只會喝柳橙汁。不僅如此，易建聯每年夏天都會自費去美國特訓，為了籃球他自律了21年，又有誰能像他做到這些呢。」
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綜合中國當地媒體報導，36歲的前中國男籃傳奇球星易建聯，稍早被爆出在酒店的裸照，以及疑似是他本人的身分證照片，還有顯示他手機轉帳1500美元的畫面。此外，更有網友透露，爆料的網友就是易建聯嫖妓的對象，該網友手中還握有相關影像，而對象則是名「TS」，即是跨性別者。
此起事件被爆出後，目前在中國論壇上已經掀起熱烈討論，輿論瞬間炸鍋，也瞬間衝上微博熱搜第一。不過目前許多網友則是抱持著懷疑的態度，認為或許有可能是有心人士刻意為之，也在等待易建聯團隊何時會出來發表聲明。
朱芳雨曾讚易建聯 稱他不煙不酒不泡妞
而易建聯過去球員時期，在廣東宏遠以及中國男籃代表隊的隊友朱芳雨，日前談到易建聯時的自律時曾表示，「他不抽煙不喝酒不泡妞，就連在球隊的慶功宴上，也只會喝柳橙汁。不僅如此，易建聯每年夏天都會自費去美國特訓，為了籃球他自律了21年，又有誰能像他做到這些呢。」