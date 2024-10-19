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▲李銘順（右）、李銘忠兄弟入圍迷你劇集（電視電影）男主角。（圖／李銘忠臉書）

▲姚淳耀為今年金鐘獎戲劇類典禮主持人。（圖／金鐘獎臉書）

▲楊小黎（右）、侯彥西為星光大道主持人。（圖／金鐘獎臉書）

▲今年金鐘獎星光大道延續雙現場的設計，紅毯分為「趴踢區」和「禮車區」。（圖／金鐘獎臉書）

▲▼HUSH（上圖）和台北愛樂少年管弦樂團將演繹表演節目「新潮來襲」；孫盛希（中圖）和陳勢安帶來「最佳戲劇原創歌曲演唱」。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將今（19）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年必看的亮點也不少，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理6大看點，其中雙雙以《不夠善良的我們》提名視后的女神林依晨、許瑋甯，以及一同爭搶視帝的兄弟檔李銘忠、李銘順，可說是最受矚目的環節。林依晨、許瑋甯今年一起以《不夠善良的我們》雙女主角之姿，競逐迷你劇集（電視電影）最佳女主角獎項，兩人在劇中周旋同一位男人，從互有敵意的對立關係，逐漸潛移默化為相濡以沫、彼此依存的狀態，和解戲碼賺人熱淚，表演難度都不小；同樣手心手背都是肉的還有入圍迷你劇集（電視電影）最佳男主角的親兄弟李銘忠、李銘順，手足廝殺也成為一大亮點。本屆戲劇類頒獎典禮主持人為姚淳耀，姚淳耀不只是演技派男星，還曾經主持行腳節目，曾經以《在台灣的故事》拿下第51屆最金鐘獎最佳行腳節目主持人獎、《鏡子森林》獲頒第55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，今年轉換主持人身分，他考慮2天決定挑戰自己，前一個月反悔想請辭，因為很怕搞砸，壓力極大，體重掉了4公斤，直到請教前輩謝盈萱、曾寶儀後才比較心安。楊小黎有連續3年主持金鐘獎紅毯經驗，這次將帶領首次參加金鐘盛會的演員侯彥西，擔任第二天戲劇類的星光大道主持人，侯彥西表示，與楊小黎搭檔讓他安心許多，他不怕網友負評，只擔心太緊張導致頭腦空白叫錯來賓的名字。侯彥西、楊小黎曾經一起拍戲，但當時沒有很熟，楊小黎說，3次的主持搭檔和自己的氣場都很合，本次與侯彥西的合作很快就進入狀況。去年金鐘獎在星光大道採用雙現場的設計，觀眾迴響熱烈，今年延續將紅毯分為較為輕鬆、熱鬧的「趴踢區」和有正式感的「禮車區」，讓頒獎典禮前的星光大道，觀眾不只可以一睹明星風采，還有機會看到藝人稍微卸下包袱的不同面相。本屆金鐘獎戲劇類頒獎人一樣星光熠熠，有姚淳耀、厭世姬、曾敬驊、彭千祐、鍾欣凌、邱凱偉（Darren）、施名帥、朱芷瑩、王小棣、柯震東、蔡昌憲、楊貴媚、嚴藝文、林宥嘉、薛仕凌、賈靜雯、李銘順、蔡淑臻等人。戲劇類頒獎典禮安排3段表演節目，典禮主持人姚淳耀將帶來精彩的開場演出，另外兩段演出分別「新潮來襲」，邀請金曲獎最佳華語男歌手HUSH，搭配10人編制的台北愛樂少年管弦樂團一起演出，演繹新演員初入行的心境；「最佳戲劇原創歌曲演唱」則放在壓軸，由金曲獎最佳華語女歌手孫盛希和陳勢安合作，透過雋永的戲劇歌曲回味經典好劇。