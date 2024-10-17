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▲雙北社區型百貨周邊房價統計。（圖／住商機構提供）

2024百貨公司周年慶開跑，想住在百貨、商場隔壁得花多少錢？住商機構彙整實價登錄資料，台北市與新北市（雙北）各社區型百貨商圈中，以淡水「大都會廣場」5年房價成長34.2%最高，且該處價位僅約2字頭，相當親民，而新莊「宏匯廣場」平均房價每坪55.4萬元、5年漲幅29.1%居次。住商機構根據實價資料，盤整雙北獨立公司營運、且周遭無緊鄰其他品牌的百貨公司周遭2.5公里，今年1至9月平均房價與5年前、2020年1至9月平均房價。其中，「大都會廣場」今年1~9月平均成交單價約落在每坪29.4萬元，不僅為雙北各社區型百貨周邊房價最親民者，且與5年前同期相比，價位漲幅高達34.2%，位居七座社區百貨之首。住商不動產淡水新市加盟店店長盧進和分析，近期淡水若是中古屋市場，價位整體約落在2~3字頭，主因為有捷運淡水站與「大都會廣場」、英專路商圈加持，機能性成熟，致使區域中古市場價格支撐力道強勁。在台北市社區型百貨商圈中，以位於文山區景美站周邊的「瀚星百貨」房價漲幅達22.8%最高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該商圈鄰近捷運站，又位處景美市區正核心，鄰近景美夜市，商業機能豐富之外，又屬北市房價相對親民地段，讓區域房價相較具增值空間。賴志昶補充，若論房價最高的「社區百貨宅」，為營運時間達30~50年之久的「欣欣百貨」、「明曜百貨」及「大葉高島屋」等處周邊，上述區域蛋黃地段優勢毋庸置疑，房價站穩8字頭以上，甚至「明曜百貨」周邊每坪均價更破百萬元，顯示百貨公司或商場對區域房價帶動效果強勁，就算為老字號社區百貨，對地段加值效應依然歷久彌新。