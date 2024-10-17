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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行第七波信用管制最新房貸資格一覽。（圖／賣厝阿明提供）

中央銀行（央行）總裁楊金龍今（17）赴立法院財政委員進行業務報告，揭露9月19日祭出「第七波信用管制」打炒房，是因為見到台灣出現「大家預期房地產一直漲」的心理，這樣十分危險，而此「預期房地產一直漲」心態，在美國、日本房地產泡沫化前也出現。立委林德福質詢楊金龍，問道：「目前國內房地產是否會泡沫化？」楊金龍答詢表示，難定義泡沫化，但央行看到的正是房市預期心理太強、房價上漲速度太快。他直言：「當大家預期房價會一直上漲時，就會拚命買房子，進而催化泡沫。」楊金龍也說，美國與日本先前房地產出問題，正是大家預期房地產一直上漲的心理，但美日政府並沒有很謹慎地處理，而導致房地產泡沫。那麼中國的房地產泡沫呢？楊金龍認為，中國政府對其房市出手，可能是有點太慢又太重了，才導致現在回升力道不足，中國房市的案例，值得借鏡。至於是否會有第八波信用管制？楊金龍則說：「現在就講第8波是言之過早，央行會持續觀察。」但他也強調，政策不會高高舉起輕輕放下，認為在央行選擇性信用管制、財政部囤房稅、內政部平均地權條例，以及金管會相關措施的持續推動下，目前國內房地產市場還是健全的。