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▲住宅消保會11年來調處糾紛案件14,194件，約7成是裝修糾紛，裝修糾紛中，約5成疑似詐欺。（圖／住宅消保會提供）

▲裝修蟑螂經常在網路上以「美照、低價」吸引受害人上門，簽約後就草草施工避詐欺刑責。（示意圖與本文無關／住宅消保會提供）

▲吳翃毅表示，在政府立、修法前，民眾應先自救，預防勝於治療，盡量避開裝修蟑螂。（圖／記者陳韋帆攝）

裝修蟑螂(裝修詐騙)橫行！根據住宅消保會統計，2013~2024年6月，「住宅消保會」已累計受理14,194件的住宅糾紛，其中3成是買賣糾紛，7成是裝修糾紛。住宅消保會顧問吳翃毅表示，「如果消費者碰上裝修蟑螂，以刑事詐欺提告後，往往被檢察官歸類於民事糾紛，呼籲內政部應修裝修專法，確保民眾權益。」據住宅消保會統計，2013~2024年6月，該會調處的住宅消費糾紛案件14,194件，約7成都是裝修糾紛，裝修糾紛中，又約5成以上裝修疑似詐欺案，而且由於住宅消保會調處量能有限，這僅是台灣社會中的冰山一角。由於目前萬物皆漲，裝修費用也不斷攀升，詐騙業者通常會依循三步驟詐財，一、在網路上以「美照、低價」方式打廣告招攬客人，二、接著以話術說服受害者簽約，不過合約上「材料種類、尺寸、價格」等，皆含糊不清，三、尚未進場就收超過3成以上款項，四、草草施作、延宕工程進度，五、以各種理由持續追加款項。吳翃毅指出，住宅消保會調處案件中，受害者大多難以追討回價金，由於金額動輒數百萬，亦有受害者在追討無望後，出現輕生行為，導致家破人亡，足見裝修詐欺對於社會危害，不亞於一般電信、網路詐欺，亟欲政府關心打詐。吳翃毅表示，萬餘件裝修糾紛案件中，金額小至廁所安裝天花板的1.6萬，大致全棟別墅整修3千多萬，其中不乏惡意詐欺的裝修蟑螂，使用話術、低價承攬、合約模糊等方式，拿下工程後草草施工，接著開始工程延宕，顧左右而言他，讓消費者無法以「詐欺罪」提告。他進一步說明，一般來說，裝修糾紛通常業者只要有動工，雙方對簿公堂後，就很容易被認定「非刑事詐欺」，轉向「民事糾紛」處理，然而，即使民事勝訴，對方因為無刑責問題，早就把錢花光又或者轉至他處，不只還錢，還會繼續另尋他處重開公司，繼續行騙，目前就有這樣的詐犯，至今仍逍遙法外。刑事詐欺罪難成，檢察官不起訴，消費者往往只能自尋律師提告，而律師大多採民法「債務不履行」為屋主爭取權益，然而，民事訴訟費用不斐，屋主早已在裝修費用上大失血，往往沒有多餘錢財與裝修蟑螂纏訟，更何況對簿公堂曠日廢時，裝修蟑螂早已將詐得價金轉移或花光，受害者最終往往只能放棄提告收場。還有更加惡質的業者，在糾紛爆發後，受害者已提告，卻依舊以施工為由，持續入侵住宅，「假施工、真騷擾」意圖持續從中牟利，讓受害者不堪其擾。吳翃毅表示，多年來，立院吵吵鬧鬧，也從未見針對相關情事認真修法，現階段總統賴清德說要打詐，是否在法令上與執行力上更加精進，我們拭目以待，但政府未救民眾也應該先自救，先搞清楚裝修遊戲規則，盡量避開裝修蟑螂。他指出，正常來說，合法設計師或裝修公司，簽約時，合約上相關細節都會相當清楚，包括使用材料、尺寸，每一項價位等，並在合約上加註進場時間及約定完工時間。傳統收款方式則是採「3331制」材料進場3成、開始施工3成、進入尾聲3成、驗收1成；不過，這樣的方式容易發生糾紛，所以一般建議改採「進度制」，如住宅消保會的「住保履約」，將價金交付第三分信託，依施工進度比例給付價金予工程方。換句話說，消費者除了應先查詢業者是否有合法營業登記、簽約者是否與公司負責人同名外，如果業者談及細節顧左右而言他，合約又不清楚不楚，又沒依照遊戲規則收付價金，就應當提高警覺，你有可能遇到的就是裝修蟑螂。