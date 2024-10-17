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▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），台灣時間今（17）日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲，震驚全球樂壇，他的家人也發表聲明：「我們的心都碎了，連恩會永遠活在我們心中，我們會記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」根據外電報導，連恩的家人向多家媒體發表聲明，對外表示在這個時刻會全力支持彼此，並希望外界給他們空間。據美媒《CNN》、《TMZ》報導，布宜諾斯艾利斯警方表示，16日下午（當地時間）接獲巴勒摩附近哥斯達黎加街一家飯店的報案電話，聲稱一名男性疑似受到毒品或酒精的影響，具有攻擊性，接著該男從飯店3樓陽台摔至地面，被人發現時已經沒有生命跡象，身分確認後為連恩。連恩和大10歲前女友歌手雪莉兒生下兒子「熊熊」，除了父母外還有2位姊姊，根據外媒報導，連恩的家人向多家媒體發表聲明：「我們的心都碎了，連恩會永遠活在我們心中，我們會記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」，成員有哈利斯泰爾（Harry Styles）、贊恩馬里克（Zayn Malik）、奈爾霍蘭（Niall Horan）、連恩潘恩（Liam Payne）及路易湯林森（Louis Tomlinson），至今發行5張專輯、舉行4次世界巡演，獲獎無數，當年風靡全球萬千少女。不過1世代2015年宣布將於隔年休團，暫停所有活動，成員贊恩、哈利依序單飛推出個人音樂作品，連恩也在2019年12月6日發行個人首張專輯《LP1》，2016年，23歲連恩和大10歲女歌手雪莉兒（Cheryl）交往，「姐弟戀」發展迅速，女方不久宣布懷孕，2017產下一名兒子，隔年，兩人宣布分手，如今連恩驟然離世，獨留7歲兒子，令人不勝唏噓。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）