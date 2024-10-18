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▲裝修蟑螂全台橫行，小資女、夫妻檔、貴婦都受害，損失金額百餘萬起跳。（示意圖／住宅消保會提供）

▲業者在調解時，都稱沒錢還或以各種理由推拖，受害者最終幾乎都沒追回款項。（示意圖／翻攝photoAC）

▲吳翃毅建議，裝修可進行價金信託，如住宅消保會的「住保履約」，可預防勝於治療。（示意圖／pexels）

裝修詐騙猖獗，每人都有可能成為受害者，近期就有小資女被多年網友詐騙180萬，另有一對夫妻，請友人介紹的業者裝修，付200萬卻又被舉報違建，還有一個貴婦，給想轉行做裝修的「清潔婦」一個機會，結果也被騙數百萬。住宅消保會顧問吳翃毅提醒，「裝修蟑螂不僅會在網路發生，也可能就在你我身邊，有裝修需求最好進行裝修信託，避免受害。」住宅消保會統計，2013~2024年6月，該會住宅消費糾紛案14,194件，約7成都是裝修糾紛，其中有5成以上裝修疑似詐欺案，且由於住宅消保會調處量能有限，這僅是台灣社會中的冰山一角，吳翃毅呼籲內政部應修「裝修專法」，確保民眾權益。一名小資女近期有意裝修小宅，與經常談心的男網友提到此事，網男自稱設計師，並吹噓自身能力，小資女不疑有他，便將工程交付網男，結果網男進場後，工程進度緩慢，且品質極度粗糙，最終還爛尾。一對夫妻檔買了一間一樓透天，除了裝修，亦想要加蓋二樓當房東，透過朋友介紹業者承攬裝修，支付200萬裝修費用後，由於業者工程延宕、品質粗糙，還要求追加工程款百萬元，夫妻檔不從，想要找其他人接手工程，結果業者竟威脅「敢找別人接手蓋，就舉報你們二樓是違建！」一名貴婦因家中習慣包月請人清潔，結識一名清潔婦逾3年，一次貴婦與清潔婦提及近期加裝要裝修事宜，清潔婦便毛遂自薦，告知有意轉行統包裝修，貴婦便給了她一個機會，前後支付100多萬工程款後，發現工程頻頻出包，且進度不斷延宕，貴婦質問清潔婦後，清潔婦才坦言，「工人都是APP找來的」，想修補要再給錢，然後雙手一攤，什麼都不想管了！關於三個案例後續，小資女與網男調解時，網男整場幾乎都沉默以對，只說自己沒錢返還工程款，最終雙方解約，小資女認賠。夫妻檔與業者調解過程中，住宅消保會提醒業者，該行為涉恐嚇取財之嫌，業者自知理虧後，與夫妻檔解約，價金部分，夫妻檔也不願與他再有瓜葛，同意解約認賠。貴婦與清潔婦狀況略有不同，清潔婦在調解時承諾歸還價金，並雙方合意解約，清潔婦以每月返還1萬方式分期付款，但第1個月還1萬後，就此失聯。吳翃毅表示，草草施工、延宕工程、追加工程款，都是裝修蟑螂的常見詐騙手法，但由於有動工，雙方若對簿公堂，法院很容易被認定「非刑事詐欺」，轉向「民事糾紛」處理，然而，民事訴訟費用不斐，且即使勝訴，對方因無刑責問題，早就把錢花光又或者轉至他處，不還錢，並繼續另尋他處重開公司，繼續行騙，目前就有這樣的詐犯，至今仍逍遙法外。吳翃毅表示，裝修詐騙陷阱多，一般人很難具有足夠辨識力，建議預防勝於治療，可透過裝修「價金信託」保障自身權益，如住宅消保會的「住保履約」，讓屋主（定作人、甲方）與裝修業者（承攬人、乙方）有安全且有保障的完成裝修。所謂「住保履約」，是指裝修、設計價金不直接匯款予業者，而是匯入住保會的信託專戶，業者在工程各階段完工後，都須請屋主驗收，並於驗收單上簽名，有白紙黑字證明，銀行才能撥款給業者，避免業者「收錢擺爛」，除了保障消費者，對於業者而言，也能避免收不到尾款的風險，對雙方都有保障。