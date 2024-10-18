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▲台南和勝堂燒王船已有百年歷史。（圖／台南和勝堂臉書）

▲桃園八德龍山寺位於桃園八德大湳公園內，為1970年代從馬祖南竿的牛峰境五靈公廟分靈而建。（圖／Google評價）

隨著現代化的快速發展，許多地方的傳統信仰與文化逐漸被忽視，台南的和勝堂結合廟宇與社區辦實境遊戲、桃園八德龍山寺畫Q版神明在社群上傳播，不僅積極守護珍貴的宗教文化資產，並在信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫支持下，開創了新的可能性。廟宇不僅是宗教信仰的中心，更是地方文化教育的重要場所。然而，隨著在地人口外流與時代變遷，許多宮廟的文物面臨不被重視的危機。和勝堂的特助吳尚穎與文物修復師周志明，看見過去許多老舊的神明衣物常被焚燒處理，認為應該透過修復來保存這些文化遺產，並記錄背後的信仰故事，投入了四到五年的時間，致力於改變地方對文物處理的觀念，讓更多信眾了解文化資產的重要性。而和勝堂每逢龍年舉辦的燒王船活動，已百年歷史，他們在活動中開始記錄這些傳統過程，並在廟口設立講堂，向年輕人推廣廟宇的歷史與文化；此外，吳尚穎更推出全台灣第一款涵蓋地方人文特色、環境導覽、信仰教育，以廟宇結合社區辦理的實境遊戲，請在地耆老擔任關主，青銀共創讓宗教文化更有趣。更進一步與大學合作將廟宇打造成為畢業展覽的展示空間，進一步吸引年輕族群的關注。無獨有偶，桃園八德龍山寺為在台馬祖人的信仰中心，以其獨特的閩東式建築吸引了不少信徒，廟內供奉「五靈神、臨水夫人、白馬尊王、陳將軍」等神明，當地青年龍山好王團隊，將陳將軍繪畫成可愛形象，並以社群媒體推廣，讓民間信仰變得更親民。團隊成員、本業是設計師的劉詠心表示，透過圖文紀錄，年輕人不僅能了解信仰文化，也能感受其中的溫暖與幽默，例如，進行視覺設計時，為了有別於廟宇神像莊嚴樸素的配色，他們繪畫配色時，還會特別請示神明校稿並確認服飾顏色；曾有學生到社群上來問考試能否順利，陳將軍會俏皮地留言給對方說「不夠努力、要繼續努力」，種種改變都讓年輕人與傳統宗教文化更靠近。劉詠心回想去年首次申請社區一家計劃，本來有點擔心，「會不會怪力亂神？」沒想到評審們覺得很好玩，而且還可以連結到社區，社區一家的計劃審核過關即撥7成經費，這讓團隊能更無後顧之憂發揮，用創新的方式傳承文化。信義房屋社區一家計畫自成立以來，已走過20年的歷程，致力於支持全台各地的社區營造。只要有意改變社區的計畫，無論主題或年齡，皆可申請資金支持。此計畫不僅提供經費，更透過專業審查給予建議，助力社區團隊尋找創新方向。兩度獲得社區一家《幸福社區類》楷模獎的和勝堂特助吳尚穎指出，若無社區一家計畫的幫助，他們不會有這樣的轉變與成功。信義房屋表示，樂見越來越多的年輕人開始關心並參與地方文化的保護，展現出文化傳承的希望與活力；10月26日即將舉行的社區一家20周年頒獎典禮，當天可見證得獎社區努力守護文化與家鄉的美好成果。