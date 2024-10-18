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▲信義房屋持續以數位技術創新與全台直營的服務優勢，以客戶需求為核心，打造更智慧、更便捷且安全的購屋體驗，圖為信義房屋LINE 官方帳號專案團隊。（圖／信義房屋提供）

信義房屋致力為客戶打造便捷的購售屋體驗，整合線上線下(OMO)服務，從客戶買屋旅程為出發點，創新推出一站式購屋服務流程。服務將買房過程中，從尋找房屋、預約看屋、房屋物件資料，及線上諮詢等等功能，全面整合至信義房屋LINE官方帳號，讓服務增加即時性與互動性。信義房屋站在客戶角度，理解購屋者買房過程中許多需要審慎評估及多方溝通的情況，以科技提升數位服務的溫度，為客戶實現家業夢想。信義房屋利用LINE的高普及率，讓客戶只要加入信義房屋LINE官方帳號後，即可隨時享受各項專業、完整的服務。包含：「找屋助理」將根據客戶在線上線下的行為數據進行分析，提供符合客戶需求、感興趣的房屋給客戶，減少客戶自行查找的時間；提供的房屋資訊也以「物件卡牌」展示，以簡潔易懂的精美圖文，協助客戶快速掌握重點，卡牌也方便轉傳給親友家人討論，讓可讀性與傳播效率大大提升。實際到現場看屋時，也不須再拿著厚重的紙本資料，信義房屋將房屋資料數位化，省去紙本收納與翻找的困擾，並搭配透過資料限時存取與認證設計，提升資訊安全性、保障客戶隱私，同時也確保客戶皆可獲得最新的資訊內容。最新上線的「義起聊」功能，將所有溝通管道整合，更提升即時性與互動性，用戶無論身在何處，只要開啟信義房屋LINE官方帳號，就能即時與信義房屋專業房仲溝通，獲得專業建議與即時說明，透過品牌官方帳號與專業經紀人員互動，也讓服務品質更有保障，「義起聊」整合與房仲對話，並結合LINE推播通知、新訊息通知、自動提醒約看資訊，即時獲取買屋相關資料。信義房屋透過LINE官方帳號，引導使用者以數位情境串聯購屋流程，提供客戶直覺且便捷的使用體驗，於今年三月正式升級服務以來，官方帳號有效好友數較去年同期成長95.4%，留單率也較去年同期成長5倍。信義房屋網站運營部執行經理溫家政表示：信義房屋持續以數位技術創新與全台直營的服務優勢，為客戶打造更智慧、更便捷的購屋體驗，並透過大數據分析與AI科技，深入了解客戶需求，為客戶提供更加便捷、流暢且安全的購屋體驗。團隊未來將持續以客戶需求為核心，不斷優化產品與服務，將線上線下服務深度整合，讓購屋旅程更加輕鬆與直覺，協助每一位客戶輕鬆實現成家夢想，讓信義房屋陪伴您邁向美好生活。