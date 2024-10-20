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▲未來惠國市場的都市更新案將為區域增添更多發展潛力。（圖／翻攝Google評價）

隨著新店房市熱潮不斷升溫，7月新店的成屋與預售價格雙雙創下新高紀錄！其中，成屋「琢青」每坪成交單價突破百萬元，而預售案「佳元柒章」也以實價登錄9字頭的價位，刷新了新店預售房市的歷史高點。根據市場分析，預期將有更多個案陸續超越百萬大關，帶動新店地區的房價持續走揚。當地房仲達人表示，「地理位置、週邊環境、建設一線品牌」三大因素支撐單價破百。信義房屋新店重劃店專案經理柯宇翔指出，成屋「琢青」之所以能突破百萬元大關，主要歸因於卓越的地理位置與優質環境。該案位於新店市中心，緊鄰北新路一段與中正路口，距離七張捷運站與新店區公所站僅數步之遙，交通便利。位處五峰重劃區擁有中正公園、瑠公公園、馬公公園，三公園環繞高綠覆率。此外，該案雖單坪百萬，但總價4085萬尚未進入新北市6000萬以上高價住宅限貸區，對購屋者而言非常具有吸引力。柯宇翔進一步說明，未來惠國市場的都市更新案將為區域增添更多發展潛力，該市場預計重建為新大樓，並設有現代化的市場設施，進一步提升周邊生活機能。新店區的預售案「佳元柒章」實價登錄顯示單價站上9字頭，成為新店房市的重要指標。根據柯宇翔的觀察，該案主打小坪數產品（15.4-31.7坪），總價介於1300-2600萬元之間，依樓層面向單坪價約85-95萬。近期新店周邊的預售案多數仍維持在8字頭，但隨著未來十四張捷運開發案、榮工廠都市更新案等重大開發逐步推進，9字頭將成為未來主流。隨著多項重大開發案陸續啟動，新店地區的轉型與發展前景備受市場關注。特別是央北重劃區附近的十四張連開案以及裕隆城的進駐，這些大型開發案不僅推動了區域的房價，也帶來了500億投資案的注入，加上捷運南環段規劃，進一步提升了區域內的交通便利性與生活品質。針對小資首購或自住族群，柯宇翔建議，新店公寓有機會買到1200-1500萬元的物件，電梯兩房總價約為1800-2200萬，若希望總價1500萬內，可以往北宜商圈、安康商圈物色，若為換屋族群，建議近期自備款需要多備一點，避免最後有違約的可能性。