第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於台北流行音樂中心舉行，吳宗憲、坤達、KID所主持的《綜藝玩很大》奪下「最佳綜藝節目人氣獎」，而稍早KID也在社群上發出後台帥照，背景音樂更是放了已故的前節目主持人小鬼（黃鴻升）的經典歌曲〈我不是空笑夢〉，雖然內文隻字未提好友黃鴻升，不過藏了洋蔥的貼文，還是讓不少黃鴻升的粉絲淚崩。
KID稍早發文表示：「玩很大十年了！回頭看也發生太多事情了吧，喜怒哀樂樣樣有，憲哥曾經說過，如果玩很大沒有我就不叫玩很大，但是這十年來，我每分每秒都會覺得是玩很大給我人生變得不一樣，謝謝玩粉的支持，董PD答應大家，只要有你們在的一天，他就會拼死到最後，當然我們就會被玩的更慘，但就來吧！繼續接招啦！」更曝光和憲哥、坤達的合照，十分帥氣。
KID後續在後台受訪也表示，《綜藝玩很大》造就了他的一切，從他一無所有到如今已經有了家庭，坦言《玩很大》對他來說非常重要，「我會繼續玩下去！」吳宗憲也提到，接下來節目將去土耳其錄影11天，自嘲：「在外面飛來飛去的竟然是宅男。」最後更撂下狠話，自己還會再回到得獎感言區，「我等一下還會再回來！」
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KID後續在後台受訪也表示，《綜藝玩很大》造就了他的一切，從他一無所有到如今已經有了家庭，坦言《玩很大》對他來說非常重要，「我會繼續玩下去！」吳宗憲也提到，接下來節目將去土耳其錄影11天，自嘲：「在外面飛來飛去的竟然是宅男。」最後更撂下狠話，自己還會再回到得獎感言區，「我等一下還會再回來！」
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