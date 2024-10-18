中華職棒「台灣大賽」確定上演象獅大戰的老戲碼，過去雙方曾6度會師總冠軍戰，各拿下3座總冠軍；而今年中信兄弟倒吃甘蔗，尤其下半季拿下38勝，也一舉拿下總冠軍賽門票，《台灣運彩》也全面提供單場投注、精選場次提供場中投注，盼能共同掀起台灣大賽熱潮。
台北大巨蛋將在明(19)日迎來首次的中華職棒台灣大賽，由年度勝率第一的中信兄弟迎戰季後挑戰賽3勝1敗晉級的統一獅。
台灣運彩開放單場投注
而台灣大賽首戰，台灣運彩預計提供單場及場中投注，並有6種玩法，包含賽前投注不讓分、讓分、總分大小、單雙等4種投注玩法，以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小、單雙、先得X分的隊伍、單局不讓分等6種玩法。
目前《台灣運彩》尚未開盤，根據《球王運彩分析平台inplayz》的社群資訊顯示，中華職棒總冠軍賽G1，中信兄弟不讓分勝賠率約為1.57，統一獅不讓分勝則是2.38，盤口較看好兄弟能搶下頭香。
此外，《NOWnews》也邀請中華民國運動彩券發展協會(CSDA)的5位分析師，來預測中職總冠軍賽的結果，最終有4人看好中信兄弟能登上王座，拋下黃色彩帶。
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