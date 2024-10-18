《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，由產後不到2個月的吳姍儒（Sandy）擔任主持人。典禮一開場就由Ozone合作「Monster競技啦啦隊」帶來5分鐘的「夢想製造機」表演，周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞、李哲言6帥化身啦啦隊被拋在空中甩，觀眾目瞪口呆：「把偶像當火箭射出去？」驗證表演華麗又精彩。
Monster競技啦啦隊率先登場表演，接著Ozone成員周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞、李哲言6帥登場，他們以紅、白色系的服裝示人，一連表演《Speed Reload》、《World Top》等作品，他們更以啦啦隊的隊伍現身，還帶來專業的拋接，畫面帥翻天。
許多收看直播的觀眾表示：「啦啦隊表演好看」、「特技表演」、「我覺得很棒啊，多點鼓勵吧」、「當舞團看」、「把偶想當火箭射出去」，討論熱烈。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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許多收看直播的觀眾表示：「啦啦隊表演好看」、「特技表演」、「我覺得很棒啊，多點鼓勵吧」、「當舞團看」、「把偶想當火箭射出去」，討論熱烈。
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