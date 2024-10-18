第59屆金鐘獎今（18）日在台北流行音樂中心舉行「節目類」頒獎典禮，今年綜藝節目主持人獎競爭激烈，吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》雙料入圍，對上以《小姐不熙娣》再度提名的小S，另外，曾國城、巴鈺憑《女王大人》入圍、澎恰恰、許效舜、苗可麗也以《超級夜總會》角逐。綜藝節目獎除了《綜藝大熱門》以外，還有《MUSIC MAKER 音樂主理人》、《未來少女 NEXT GIRLZ》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》。
益智及實境節目主持人獎，黃路梓茵（Lulu）以《山裡來了熊孩子》再度挑戰鍍金，將和庹宗康、任容萱走上紅毯，事前就備受期待會是入圍有力候補的《嗨！營業中》、《騎吧！哈林小隊》也都一舉入圍，兩邊主持群姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，對上庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，另外還有《我們這一攤》王彩樺、胡宇威、夏和熙。
由雷艾美、黃仕傑等人主持的《上山下海過一夜之極島台灣》除了提名益智及實境節目主持人獎以外，也入圍益智及實境節目獎，同樣雙料入圍的還有《騎吧！哈林小隊》將和《TOP DOG回家》、《一字千金 筆武大匯》、《滾石摘星號》一同競爭獎座。
第59屆金鐘獎節目類得獎名單：
綜藝節目獎
一般節目類節目創新獎
綜藝節目主持人獎
節目類導播獎
益智及實境節目獎
益智及實境節目主持人獎
節目類聲音設計獎
一般節目類美術設計獎
節目類燈光獎
兒童少年節目主持人獎
少年節目獎
兒童節目獎
動畫節目獎
生活風格節目主持人獎
生活風格節目獎
自然科學及人文紀實節目主持人獎
人文紀實節目獎
自然科學紀實節目獎
節目類導演獎
節目類剪輯獎
節目類攝影獎
最具人氣綜藝節目獎
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音 轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方You tube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡ST ARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
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由雷艾美、黃仕傑等人主持的《上山下海過一夜之極島台灣》除了提名益智及實境節目主持人獎以外，也入圍益智及實境節目獎，同樣雙料入圍的還有《騎吧！哈林小隊》將和《TOP DOG回家》、《一字千金 筆武大匯》、《滾石摘星號》一同競爭獎座。
第59屆金鐘獎節目類得獎名單：
綜藝節目獎
一般節目類節目創新獎
綜藝節目主持人獎
節目類導播獎
益智及實境節目獎
益智及實境節目主持人獎
節目類聲音設計獎
一般節目類美術設計獎
節目類燈光獎
兒童少年節目主持人獎
少年節目獎
兒童節目獎
動畫節目獎
生活風格節目主持人獎
生活風格節目獎
自然科學及人文紀實節目主持人獎
人文紀實節目獎
自然科學紀實節目獎
節目類導演獎
節目類剪輯獎
節目類攝影獎
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