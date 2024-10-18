我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎今（18）日在台北流行音樂中心舉行「節目類」頒獎典禮，今年綜藝節目主持人獎競爭激烈，吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》雙料入圍，對上以《小姐不熙娣》再度提名的小S，另外，曾國城、巴鈺憑《女王大人》入圍、澎恰恰、許效舜、苗可麗也以《超級夜總會》角逐。綜藝節目獎除了《綜藝大熱門》以外，還有《MUSIC MAKER 音樂主理人》、《未來少女 NEXT GIRLZ》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》。益智及實境節目主持人獎，黃路梓茵（Lulu）以《山裡來了熊孩子》再度挑戰鍍金，將和庹宗康、任容萱走上紅毯，事前就備受期待會是入圍有力候補的《嗨！營業中》、《騎吧！哈林小隊》也都一舉入圍，兩邊主持群姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，對上庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，另外還有《我們這一攤》王彩樺、胡宇威、夏和熙。由雷艾美、黃仕傑等人主持的《上山下海過一夜之極島台灣》除了提名益智及實境節目主持人獎以外，也入圍益智及實境節目獎，同樣雙料入圍的還有《騎吧！哈林小隊》將和《TOP DOG回家》、《一字千金 筆武大匯》、《滾石摘星號》一同競爭獎座。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。