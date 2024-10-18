《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，最大獎「綜藝節目獎」由《未來少女》拿下，製作團隊上台難掩激動心情，開心感謝2位老闆：踢帕娛樂的詹仁雄、遊戲橘子的董事長劉柏園。
商務總監劉翊琪上台激動表示：「謝謝願意為華流偶像付出的公司團隊！讓超過400個幕前、幕後人員完成的項目得到光榮，謝謝詹仁雄、劉柏園2位老闆，『踢帕娛樂』始終相信原創與年輕人，最後謝謝我的家人、我的老公、我的女兒，媽媽會盡量不要那麼愛工作，媽媽得獎了！」
藝人統籌陳柏勳接著補充說：「謝謝《未來少女》的主持人木木、學長家齊，2位最大的節目推手王子跟徐若瑄，以及導播、所有幕後工作人員。」
製作人劉育燕也表示：「去年《原子少年》沒拿到的獎，今年我們用《未來少女》拿回來了，今年也請大家繼續支持54位少年的《原子少年2》，謝謝。」
本屆「綜藝節目獎」入圍者包含《MUSIC MAKER 音樂主理人》、《未來少女 NEXT GIRLZ》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》、《綜藝大熱門》等。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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藝人統籌陳柏勳接著補充說：「謝謝《未來少女》的主持人木木、學長家齊，2位最大的節目推手王子跟徐若瑄，以及導播、所有幕後工作人員。」
製作人劉育燕也表示：「去年《原子少年》沒拿到的獎，今年我們用《未來少女》拿回來了，今年也請大家繼續支持54位少年的《原子少年2》，謝謝。」
本屆「綜藝節目獎」入圍者包含《MUSIC MAKER 音樂主理人》、《未來少女 NEXT GIRLZ》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》、《綜藝大熱門》等。
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