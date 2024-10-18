《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，「生活風格節目獎」、「生活風格節目主持人獎」、「節目類剪輯獎」、「節目類導演獎」等4個獎項由納豆、阿Ken頒發，獎項尚未揭曉，納豆直接給了阿Ken一巴掌，證實生病後「反應沒有變慢」，掀起陣陣尖叫。
納豆跟阿Ken過去就合作過許多節目，如今一起登上金鐘獎擔任頒獎人，2人場上妙語如珠，阿Ken質問納豆：「這2年你生活怎樣？」納豆微笑回應：「就生病啊，但現在好了OK？謝謝大家，3Q！」阿Ken玩起地獄哏，調侃他「反應變慢，真的假的？」納豆就超配合的晚了好幾秒才回答：「真的啊...」畫面相當爆笑。
隨後阿Ken約納豆玩猜拳，輸的人要被打巴掌，納豆直接定格「假裝慢半拍」，才說：「好啊...」結果還沒猜拳，納豆的反應突然變超快「秒打阿Ken」，一巴掌下去就引起滿堂彩。
在頒發「節目類剪輯獎」前，納豆問阿Ken：「為何找我們來頒這獎？」阿Ken就宣傳自己執導的影集《X！又是星期一》，「不好意思，你生病的時候，我去拍了一部影集，我是導演也有剪接。」納豆就吐槽他：「要把那段剪掉！」要金鐘獎不要幫忙宣傳《X！又是星期一》，有仇必報的阿Ken就開玩笑嗆納豆：「（揭曉）快一點，不要慢幾秒！」
沒想到爆笑的在最後，當司儀馬克說出「謝謝頒獎人」，阿Ken離場後，納豆故意定格不走，再次假裝「反應慢」，馬克就提醒：「納豆哥我們要進廣告了！」納豆才回話：「我知道，謝謝！」隨即離場，相當幽默。
事實上，納豆在2022年1月時突然腦出血中風，緊急送醫後引發各界關注，甚至一度傳出命危，好在經過3個多月的治療和休養，他同年5月終於順利出院回家，也已回歸演藝圈，還有主持《誰來演戲》、《全員請上車》2檔節目。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
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▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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隨後阿Ken約納豆玩猜拳，輸的人要被打巴掌，納豆直接定格「假裝慢半拍」，才說：「好啊...」結果還沒猜拳，納豆的反應突然變超快「秒打阿Ken」，一巴掌下去就引起滿堂彩。
在頒發「節目類剪輯獎」前，納豆問阿Ken：「為何找我們來頒這獎？」阿Ken就宣傳自己執導的影集《X！又是星期一》，「不好意思，你生病的時候，我去拍了一部影集，我是導演也有剪接。」納豆就吐槽他：「要把那段剪掉！」要金鐘獎不要幫忙宣傳《X！又是星期一》，有仇必報的阿Ken就開玩笑嗆納豆：「（揭曉）快一點，不要慢幾秒！」
沒想到爆笑的在最後，當司儀馬克說出「謝謝頒獎人」，阿Ken離場後，納豆故意定格不走，再次假裝「反應慢」，馬克就提醒：「納豆哥我們要進廣告了！」納豆才回話：「我知道，謝謝！」隨即離場，相當幽默。
事實上，納豆在2022年1月時突然腦出血中風，緊急送醫後引發各界關注，甚至一度傳出命危，好在經過3個多月的治療和休養，他同年5月終於順利出院回家，也已回歸演藝圈，還有主持《誰來演戲》、《全員請上車》2檔節目。
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