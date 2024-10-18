《第59屆金鐘獎》節目類頒獎典禮今（18）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，陳漢典搭檔許孟哲頒發「益智及實境節目主持人獎」，許孟哲因為連槓龜2次，跟陳漢典討拍取暖，陳漢典就變身「哈林」講解入圍節目《山裡來了熊孩子》、《我們這一攤》、《嗨！營業中》、《騎吧！哈林小隊》、《上山下海過一夜之極島台灣》的特色看點，相當爆笑。
陳漢典去年拿到「綜藝節目主持人獎」，這也是他入圍5次後終於拿到人生第一座金鐘獎，他場上開心表示：「我是槓龜5年，終於拿到『最佳綜藝節目主持人』的陳漢典！」許孟哲難過回應：「你至少還有拿到，我是入圍2次，今年連入圍都沒有的許孟哲！」妙語如珠的2人，成功逗笑全場觀眾。
許孟哲問陳漢典「怎麼樣才能拿到『益智及實境節目主持人獎』？」陳漢典說要請教前輩，隨後1秒「哈林（庾澄慶）上身」，講解各個入圍的節目，還不斷高喊：「他們一定會得獎！」更說《山裡來了熊孩子》節目優秀，但唯一敗筆是「陳漢典有錄的那一集」，表示：「除此之外，完美！」許孟哲秒接話嗆：「漢典是汙點。」
陳漢典揭獎前一直學哈林喊「一定會得獎」，但笑說不知誰會得：「我也不知道，因為都是哈林在講。」結果獎項真的頒給《騎吧！哈林小隊》的主持人：哈林、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，哈林一上台就大喊：「哈林哥說會得獎，就是會得獎！」炒熱現場；但這也不免讓人聯想到「陳漢典模仿哈林是否神預言」，讓哈林相隔23年再拿金鐘獎杯。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
官方網路頻道：
金鐘59官網、金鐘官方YouTube
（17：00開始星光大道現場LIVE；19：00開始典禮現場LIVE、得獎感言區LIVE）
國內電視直播：三立都會台、公共電視台
海外直播收看：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
廣播調頻收聽：好事989電台
數位直播收看：三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)
影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
▲金鐘獎節目類得獎名單不斷更新／主持人死亡之組 吳宗憲廝殺小S
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許孟哲問陳漢典「怎麼樣才能拿到『益智及實境節目主持人獎』？」陳漢典說要請教前輩，隨後1秒「哈林（庾澄慶）上身」，講解各個入圍的節目，還不斷高喊：「他們一定會得獎！」更說《山裡來了熊孩子》節目優秀，但唯一敗筆是「陳漢典有錄的那一集」，表示：「除此之外，完美！」許孟哲秒接話嗆：「漢典是汙點。」
陳漢典揭獎前一直學哈林喊「一定會得獎」，但笑說不知誰會得：「我也不知道，因為都是哈林在講。」結果獎項真的頒給《騎吧！哈林小隊》的主持人：哈林、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，哈林一上台就大喊：「哈林哥說會得獎，就是會得獎！」炒熱現場；但這也不免讓人聯想到「陳漢典模仿哈林是否神預言」，讓哈林相隔23年再拿金鐘獎杯。
「第59金鐘獎」直播平台懶人包！星光大道、頒獎典禮不容錯過
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