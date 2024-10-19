台灣演藝圈的年度盛事，第59屆的金鐘獎在今（19）日迎來戲劇類頒獎典禮，地點就在台北流行音樂中心，星光大道表定下午5點整開始，這次的主持人由楊小黎、侯彥西兩人扛下「雙現場」的重任，而率先幾組登上紅毯的大咖們都十分精心打扮，其中以《明日之子》入圍迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎的饒舌歌手五木（劉宸肇），竟在現場表演Freestyle，更大喊：「慶功宴要吃燒烤！」可見對於得獎十分有信心。
事實上，以《大嘻哈時代2》竄紅的地下饒舌歌手五木（劉宸肇），在今年轉戰戲劇圈，出演公視人生劇展《明日之子》，還被戲稱是「被饒舌耽誤的演員」，在劇中飾演「豆漿」，是個擁有火爆個性，並充滿江湖味的渣男，和對手演員李雪有不少精彩戲份，還不乏互扯頭髮的戲碼，在其中一場戲中，更是火力全開對著李雪不負責任的怒吼：「我沒有要生，是妳自己要生的欸！」演技大爆發，也讓不少粉絲看見五木的另外一面。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。
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