台灣大賽滿員進攻大巨蛋！中職35年台灣大賽G1在今（19）日揭開序幕，中信兄弟在台北大巨蛋擔任主隊，迎戰統一7-ELEVEn獅，上演中職史上第7次「獅象大戰」。在開打前夕，兄弟球團就公布，首戰預售門票已經全數售罄，確定將吸引至少38,500人，而稍早根據官方實際統計後，台灣大賽首次攻蛋，總計吸引滿員的40,000名觀眾，大幅刷新台灣大賽單場最多觀眾數紀錄。
G2上看3萬人 將連2日寫紀錄
兄弟球團在17日發出公告指出，總冠軍戰G1中信兄弟臺北大巨蛋主場，10/19(六)內外野一般座位觀眾席已在當天晚間全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒總冠軍戰首支於臺北大巨蛋一般座位觀眾席完售之球隊，確定進場人數上看38,500人。
比賽進行到7局，官方公佈實際進場人數，來到滿場的4萬人，確定刷新中職紀錄。過往台灣大賽單場最多觀眾數紀錄，是2003年興農牛隊與在澄清湖棒球場交手興農牛隊的比賽，當時吸引25,000人進場，本次刷新紀錄一舉超越近15,000人。
此外，兄弟G2持續以大巨蛋為主場，目前已經確定售出33,000張預售票，代表兄弟於大巨蛋進行的台灣大賽前2戰，都會持續刷新中職的歷史紀錄，且確定會有超過7萬名以上觀眾進場。
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兄弟球團在17日發出公告指出，總冠軍戰G1中信兄弟臺北大巨蛋主場，10/19(六)內外野一般座位觀眾席已在當天晚間全數販售完畢，中信兄弟也成為中華職棒總冠軍戰首支於臺北大巨蛋一般座位觀眾席完售之球隊，確定進場人數上看38,500人。
比賽進行到7局，官方公佈實際進場人數，來到滿場的4萬人，確定刷新中職紀錄。過往台灣大賽單場最多觀眾數紀錄，是2003年興農牛隊與在澄清湖棒球場交手興農牛隊的比賽，當時吸引25,000人進場，本次刷新紀錄一舉超越近15,000人。
此外，兄弟G2持續以大巨蛋為主場，目前已經確定售出33,000張預售票，代表兄弟於大巨蛋進行的台灣大賽前2戰，都會持續刷新中職的歷史紀錄，且確定會有超過7萬名以上觀眾進場。