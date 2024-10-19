中職35年台灣大賽今（19）日在台北大巨蛋揭開序幕，由下半季冠軍中信兄弟交手上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，力求在首戰奪勝。首局德保拉接連發生守備失誤、觸身球，讓統一率先收下分數，且後續靠著胡金龍的安打持猛攻下3分，不過獅隊先發古林睿煬在4局因傷退場後，兄弟連2局攻下分數，目前5局結束，將比分追近到2：3落後。
獅隊首局猛攻 德保拉失3分
比賽開局，獅隊瞬間就攻佔上得點圈，陳傑憲觸擊點出三壘側彈跳球，德保拉發生掉球失誤，陷入滿壘局面。面對第4棒陳鏞基，德保拉投出觸身球，讓獅隊在台灣大賽首戰率先搶分，雖然潘傑楷敲出內野滾地球遭到刺殺，但陳鏞基仍跑回第2分。
下一棒胡金龍敲出飛越二游上空的平飛球，讓統一單局就攻下3分。古林睿煬在1局下沒讓兄弟敲出安打，而德保拉2局上也回穩，只被邱智呈選到四壞球上壘，沒有繼續失分。
古林因傷退場 戰局出現變數
3局結束雙方仍維持3分差距，4局下開始前，古林睿煬卻因傷被獅隊換下場，由日籍投手高塩將樹接替登板，古林睿煬前3局只被敲出2支安打、沒有失分，並送出3次三振。根據球團消息，古林睿煬是因為背部肌肉緊繃，為保護身體狀況因此讓他退場休息。
在換投後，猛象打線展開攻勢，江坤宇敲出適時安打為兄弟攻下首分，好在高塩將樹三振宋晟睿成功止血。來到5局下，兄弟靠著王威晨的高飛犧牲打，送回球隊第2分，將比分追近到2：3落後。
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比賽開局，獅隊瞬間就攻佔上得點圈，陳傑憲觸擊點出三壘側彈跳球，德保拉發生掉球失誤，陷入滿壘局面。面對第4棒陳鏞基，德保拉投出觸身球，讓獅隊在台灣大賽首戰率先搶分，雖然潘傑楷敲出內野滾地球遭到刺殺，但陳鏞基仍跑回第2分。
下一棒胡金龍敲出飛越二游上空的平飛球，讓統一單局就攻下3分。古林睿煬在1局下沒讓兄弟敲出安打，而德保拉2局上也回穩，只被邱智呈選到四壞球上壘，沒有繼續失分。
古林因傷退場 戰局出現變數
3局結束雙方仍維持3分差距，4局下開始前，古林睿煬卻因傷被獅隊換下場，由日籍投手高塩將樹接替登板，古林睿煬前3局只被敲出2支安打、沒有失分，並送出3次三振。根據球團消息，古林睿煬是因為背部肌肉緊繃，為保護身體狀況因此讓他退場休息。
在換投後，猛象打線展開攻勢，江坤宇敲出適時安打為兄弟攻下首分，好在高塩將樹三振宋晟睿成功止血。來到5局下，兄弟靠著王威晨的高飛犧牲打，送回球隊第2分，將比分追近到2：3落後。