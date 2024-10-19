台灣演藝圈的年度盛事，第59屆的金鐘獎在今（19）日迎來戲劇類頒獎典禮，稍早由歌王林宥嘉擔任頒獎人，頒發「戲劇類節目原創歌曲獎」，而在戲劇《不夠善良的我們》中演唱插曲〈芬蘭距離〉的蔡健雅，不負眾望拿下該獎項，而她也曝光得獎心境，喊話：「這是我第一次得金鐘獎，非常非常感動。」
事實上，〈芬蘭距離〉這首歌，早在《不夠善良的我們》開拍前就已經完成，是蔡健雅親手操刀製作，她也曝光該首的歌靈感來源：「這首歌是在疫情末端寫的，也是何瑞之（賀軍翔飾）寫給簡慶芬（林依晨飾）的情書，寫得是人與人之間，為了要保護自己，而自己與對方建立了距離。」
值得一提的是，在頒發「戲劇類節目原創歌曲獎」前，金曲歌后孫盛希也有唱到〈芬蘭距離〉，坐在台下聆聽的蔡健雅也被導播帶到，只見她被孫盛希的歌聲感動到落淚；之後頒發獎項，蔡健雅也順利獲獎。
後續蔡健雅在後台受訪，坦言今天距離自己發行第1張全創作專輯正好滿17年，她直言：「我還可以為這部劇寫歌，是我給自己最好的成績單，想鼓勵所有音樂人不要怕，被罵就繼續寫（歌）。」她也笑說，拿到金鐘獎就想回家睡覺、寫歌，因為剛寫完〈芬蘭距離〉太耗腦力，因此還需要累積一些靈感才能再出專輯，「新專輯還沒，光做影集配樂花了多細胞。」
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值得一提的是，在頒發「戲劇類節目原創歌曲獎」前，金曲歌后孫盛希也有唱到〈芬蘭距離〉，坐在台下聆聽的蔡健雅也被導播帶到，只見她被孫盛希的歌聲感動到落淚；之後頒發獎項，蔡健雅也順利獲獎。
後續蔡健雅在後台受訪，坦言今天距離自己發行第1張全創作專輯正好滿17年，她直言：「我還可以為這部劇寫歌，是我給自己最好的成績單，想鼓勵所有音樂人不要怕，被罵就繼續寫（歌）。」她也笑說，拿到金鐘獎就想回家睡覺、寫歌，因為剛寫完〈芬蘭距離〉太耗腦力，因此還需要累積一些靈感才能再出專輯，「新專輯還沒，光做影集配樂花了多細胞。」
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