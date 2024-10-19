台灣演藝圈年度盛事的第59屆的金鐘獎，在今（19）日迎來戲劇類頒獎典禮，而備受矚目的「戲劇節目女主角獎」由李銘順、蔡淑臻共同協助頒獎，稍早終於揭曉得獎人，由《有生之年》的楊貴媚獲封視后。

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事實上，本屆「戲劇節目女主角獎」戰況激烈，入圍的有方宥心《大愛劇場—早點回家》郭雪芙《此時此刻》楊貴媚《有生之年》楊麗音《華麗計程車行》以及賈靜雯《此時此刻》，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，先前也成為金鐘的亮點之一，沒想到這次由楊貴媚的《有生之年》獲獎，實至名歸。

而資深影后楊貴媚從影多年，獲獎無數，今年以《有生之年》第4度入圍金鐘獎，她在劇中演活「高媽媽」一角，道出女性在家庭生活的無奈和心酸，將女人決定離開奉獻大半輩子的家的心境細膩詮釋，充滿底蘊的演技不僅獲得金鐘評審青睞，更是每1秒都觸動觀眾內心。

▲金鐘獎／《有生之年》楊貴媚奪視后寶座！
▲▼楊貴媚在獲獎瞬間露出驚訝表情，感動的上台致謝。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube、NOWnews製圖）
▲楊貴媚憑《有生之年》拿下「戲劇節目女主角獎」。（圖／NOWnews製圖）
 

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