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▲方宥心在《早點回家》中飾演缺乏自信的女星「林嘉俐」，展示女主如何在成長過程中找回自信的故事。（圖／大愛電視）

▲郭雪芙在《此時此刻》中詮釋對生活失望的單親媽媽按摩師，精湛演技備受肯定，這也是她首度入圍金鐘獎。（圖／《此時此刻》IG）

▲楊貴媚（左）在《有生之年》飾演「高媽媽」，道出傳統女性在家庭生活的無奈和心酸。（圖／HamiVideo提供）

▲楊麗音（右）睽違18年再逐金鐘視后，她在《華麗計程車行》飾演個性好強的計程車老闆「董娘」。（圖／華視、LINE TV提供）

▲賈靜雯在《此時此刻》中再度挑戰職場女強人。（圖／《此時此刻》臉書）

第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於10月19日展開，本屆「」戰況激烈，入圍的有以及，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，也成為金鐘的一大亮點。方宥心9歲時在歌唱節目中脫穎而出，順利出道成為童星歌手，近年在戲劇、舞台劇領域突飛猛進，她在大愛劇《早點回家》中飾演女因父母是聽障人士而從小缺乏自信的女星「林嘉俐」，方宥心以精湛演技詮釋了林嘉俐在演藝圈幕前、幕後不為人知的辛酸人生故事。而這是方宥心第4次入圍金鐘，能否成功鍍金也備受外界關注。郭雪芙從影13年首度入圍金鐘視后，以《此時此刻》問鼎戲劇節目女主角，她在劇中飾演單親媽媽按摩師，將單親媽媽背負經濟壓力的模樣如實刻畫，其中與飾演聽障外送員的劉俊謙的互動純情又可愛，被許多觀眾評為《此時此刻》中最愛單元與人氣CP。而首度入圍金鐘視后，郭雪芙表示得知消息的當下她驚呼以為被整！資深影后楊貴媚從影多年，獲獎無數，今年以《有生之年》第4度入圍金鐘獎，她在劇中演活「高媽媽」一角，道出女性在家庭生活的無奈和心酸，將女人決定離開奉獻大半輩子的家的心境細膩詮釋，充滿底蘊的演技不僅獲得金鐘評審青睞，更是每1秒都觸動觀眾內心。出道逾40年的楊麗音，曾拿下第41屆金鐘獎視后，睽違18年，她再度以《華麗計程車行》叩關金鐘。楊麗音在劇中飾演個性好強的計程車老闆「董娘」，角色通達人情又感情豐沛，富有待人接物的處世經驗。楊麗音收放自如的精湛演技，將董娘一角詮釋得更加立體飽滿。賈靜雯以《我們與惡的距離》榮獲金鐘54最佳女主角，2021年又憑電影《瀑布》奪下金馬影后，這次再以《此時此刻》入圍金鐘視后，實力不容小覷。賈靜雯在劇中飾演王牌製作人「周莉文」，將職場女強人的氣勢和隱藏的脆弱詮釋到位，而劇中和小奶狗曾敬驊上演年下職場戀，還有大尺度激情戲，讓觀眾看得臉紅心跳。本次能否再度拿下第2座金鐘女主，也讓外界拭目以待！