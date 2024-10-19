第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於10月19日展開，本屆「戲劇節目女主角獎」戰況激烈，入圍的有方宥心《大愛劇場—早點回家》、郭雪芙《此時此刻》、楊貴媚《有生之年》、楊麗音《華麗計程車行》以及賈靜雯《此時此刻》，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，也成為金鐘的一大亮點。
方宥心4度搶金！詮釋林嘉俐人生演技獲肯定
方宥心9歲時在歌唱節目中脫穎而出，順利出道成為童星歌手，近年在戲劇、舞台劇領域突飛猛進，她在大愛劇《早點回家》中飾演女因父母是聽障人士而從小缺乏自信的女星「林嘉俐」，方宥心以精湛演技詮釋了林嘉俐在演藝圈幕前、幕後不為人知的辛酸人生故事。而這是方宥心第4次入圍金鐘，能否成功鍍金也備受外界關注。
郭雪芙首度進軍金鐘！《此時此刻》與劉俊謙組人氣 CP
郭雪芙從影13年首度入圍金鐘視后，以《此時此刻》問鼎戲劇節目女主角，她在劇中飾演單親媽媽按摩師，將單親媽媽背負經濟壓力的模樣如實刻畫，其中與飾演聽障外送員的劉俊謙的互動純情又可愛，被許多觀眾評為《此時此刻》中最愛單元與人氣CP。而首度入圍金鐘視后，郭雪芙表示得知消息的當下她驚呼以為被整！
楊貴媚4度入圍金鐘！《有生之年》演活最好「高媽媽」
資深影后楊貴媚從影多年，獲獎無數，今年以《有生之年》第4度入圍金鐘獎，她在劇中演活「高媽媽」一角，道出女性在家庭生活的無奈和心酸，將女人決定離開奉獻大半輩子的家的心境細膩詮釋，充滿底蘊的演技不僅獲得金鐘評審青睞，更是每1秒都觸動觀眾內心。
睽違18年！楊麗音《華麗計程車行》再逐金鐘視后
出道逾40年的楊麗音，曾拿下第41屆金鐘獎視后，睽違18年，她再度以《華麗計程車行》叩關金鐘。楊麗音在劇中飾演個性好強的計程車老闆「董娘」，角色通達人情又感情豐沛，富有待人接物的處世經驗。楊麗音收放自如的精湛演技，將董娘一角詮釋得更加立體飽滿。
賈靜雯盼第2座金鐘女主！《此時此刻》與曾敬驊大談姊弟戀
賈靜雯以《我們與惡的距離》榮獲金鐘54最佳女主角，2021年又憑電影《瀑布》奪下金馬影后，這次再以《此時此刻》入圍金鐘視后，實力不容小覷。賈靜雯在劇中飾演王牌製作人「周莉文」，將職場女強人的氣勢和隱藏的脆弱詮釋到位，而劇中和小奶狗曾敬驊上演年下職場戀，還有大尺度激情戲，讓觀眾看得臉紅心跳。本次能否再度拿下第2座金鐘女主，也讓外界拭目以待！
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方宥心9歲時在歌唱節目中脫穎而出，順利出道成為童星歌手，近年在戲劇、舞台劇領域突飛猛進，她在大愛劇《早點回家》中飾演女因父母是聽障人士而從小缺乏自信的女星「林嘉俐」，方宥心以精湛演技詮釋了林嘉俐在演藝圈幕前、幕後不為人知的辛酸人生故事。而這是方宥心第4次入圍金鐘，能否成功鍍金也備受外界關注。
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郭雪芙從影13年首度入圍金鐘視后，以《此時此刻》問鼎戲劇節目女主角，她在劇中飾演單親媽媽按摩師，將單親媽媽背負經濟壓力的模樣如實刻畫，其中與飾演聽障外送員的劉俊謙的互動純情又可愛，被許多觀眾評為《此時此刻》中最愛單元與人氣CP。而首度入圍金鐘視后，郭雪芙表示得知消息的當下她驚呼以為被整！
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出道逾40年的楊麗音，曾拿下第41屆金鐘獎視后，睽違18年，她再度以《華麗計程車行》叩關金鐘。楊麗音在劇中飾演個性好強的計程車老闆「董娘」，角色通達人情又感情豐沛，富有待人接物的處世經驗。楊麗音收放自如的精湛演技，將董娘一角詮釋得更加立體飽滿。
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