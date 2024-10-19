一年一度的台灣影視盛典、第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日晚間圓滿落幕，最大獎「戲劇節目獎」由林心如製作的《有生之年》拿走，劇組、演員群一同上台享受榮耀，林心如致詞時一一唱名，突然發現參演之一的方志友怎麼坐在台下，大喊：「志友妳怎麼沒上來？阿對，妳上不來！」腳板骨裂的方志友沒有生氣，反而拍手大笑，溫馨的節目尾聲頓時變得超歡樂。
從模特兒到演員再變成製作人 《華燈初上》、《有生之年》超受歡迎
1993年以模特兒發跡，再轉型成為演員的林心如，主演代表作實在多到數不清，最廣為人知的就是《還珠格格》、《華燈初上》、《16個夏天》等；之後，林心如轉型成為製作人，《華燈初上》、《有生之年》正是她製作人生涯中，最具代表、最受觀眾歡迎的人氣作品。
今晚，林心如憑著「製作人」的身分，以製作的《有生之年》拿走今晚最大獎「戲劇節目獎」，她帶著劇組、演員群走上台，回想上一次登上金鐘舞台上，已經是9年前的《16個夏天》，不過當時她不是以女主角的身分上台，一樣也是以「最佳戲劇獎」的參演者身分登台體驗高光時刻。
林心如今晚拿下「戲劇節目獎」後，她表示：「天啊，上一次上來是9年前《16個夏天》，謝謝金鐘獎，謝謝評審，謝謝TVBS，謝謝《有生之年》所有的台前、幕後人員，導演、編劇，還有演員、造型，恭喜媚姐（楊貴媚）跟小綜（鄭元暢），還有導演...對不起我太緊張了。展榮展榮（謝祖武兒子），對對對！啊！志友妳怎麼沒上來？阿對，妳上不來對不起！對不起對不起！謝謝謝謝！然後我真的真的要特別感謝TVBS給我那麼大的空間，一直一直的支持我，讓我做想要做的戲，謝謝Nick總監！」
這一段感言中的「爆笑插曲」逗樂全場，原來方志友在典禮前夕不慎在樓梯間慘摔，導致腳板骨裂，她今天還是以坐輪椅的方式步上星光大道；不過被唱名的方志友沒有生氣，反而被林心如的舉動逗到哈哈大笑，不斷舉手示意「沒事沒事！」典禮也在《有生之年》劇組人員的感言下，圓滿落幕。
入圍10項、拿走6項 《有生之年》榮登第二大贏家
《有生之年》今年來勢洶洶，光是入圍就有10項；最後由謝展榮拿走「戲劇節目最具潛力新人獎」、鄭元暢得到「戲劇節目男配角獎」、楊貴媚封視后「戲劇節目女主角獎」、人沒到的吳慷仁奪得視帝「戲劇節目男主角獎」、許肇任、林志儒也拿到「戲劇節目導演獎」，最後還抱走最大獎「戲劇節目獎」，總計6個獎盃入袋，略輸抱走7項獎的大贏家《八尺門的辯護人》，實力驚人。
完整的第59屆金鐘獎戲劇類完整得獎名單可點此查閱：金鐘獎戲劇類得獎名單／《有生之年》太狂！視帝后、戲劇節目全中
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1993年以模特兒發跡，再轉型成為演員的林心如，主演代表作實在多到數不清，最廣為人知的就是《還珠格格》、《華燈初上》、《16個夏天》等；之後，林心如轉型成為製作人，《華燈初上》、《有生之年》正是她製作人生涯中，最具代表、最受觀眾歡迎的人氣作品。
今晚，林心如憑著「製作人」的身分，以製作的《有生之年》拿走今晚最大獎「戲劇節目獎」，她帶著劇組、演員群走上台，回想上一次登上金鐘舞台上，已經是9年前的《16個夏天》，不過當時她不是以女主角的身分上台，一樣也是以「最佳戲劇獎」的參演者身分登台體驗高光時刻。
林心如今晚拿下「戲劇節目獎」後，她表示：「天啊，上一次上來是9年前《16個夏天》，謝謝金鐘獎，謝謝評審，謝謝TVBS，謝謝《有生之年》所有的台前、幕後人員，導演、編劇，還有演員、造型，恭喜媚姐（楊貴媚）跟小綜（鄭元暢），還有導演...對不起我太緊張了。展榮展榮（謝祖武兒子），對對對！啊！志友妳怎麼沒上來？阿對，妳上不來對不起！對不起對不起！謝謝謝謝！然後我真的真的要特別感謝TVBS給我那麼大的空間，一直一直的支持我，讓我做想要做的戲，謝謝Nick總監！」
這一段感言中的「爆笑插曲」逗樂全場，原來方志友在典禮前夕不慎在樓梯間慘摔，導致腳板骨裂，她今天還是以坐輪椅的方式步上星光大道；不過被唱名的方志友沒有生氣，反而被林心如的舉動逗到哈哈大笑，不斷舉手示意「沒事沒事！」典禮也在《有生之年》劇組人員的感言下，圓滿落幕。
入圍10項、拿走6項 《有生之年》榮登第二大贏家
《有生之年》今年來勢洶洶，光是入圍就有10項；最後由謝展榮拿走「戲劇節目最具潛力新人獎」、鄭元暢得到「戲劇節目男配角獎」、楊貴媚封視后「戲劇節目女主角獎」、人沒到的吳慷仁奪得視帝「戲劇節目男主角獎」、許肇任、林志儒也拿到「戲劇節目導演獎」，最後還抱走最大獎「戲劇節目獎」，總計6個獎盃入袋，略輸抱走7項獎的大贏家《八尺門的辯護人》，實力驚人。
完整的第59屆金鐘獎戲劇類完整得獎名單可點此查閱：金鐘獎戲劇類得獎名單／《有生之年》太狂！視帝后、戲劇節目全中
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