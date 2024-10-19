我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎今（19）日在台北流行音樂中心舉行「戲劇類」頒獎典禮，今年角逐戲劇獎項的作品質、量兼備，《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯將和楊貴媚、雷嘉汭等人爭奪迷你劇集視后，性侵害案獲得清白的賀軍翔角逐視帝，對上李銘忠、李銘順兄弟，柯震東首次演電視劇即提名男配角。戲劇節目方面，吳慷仁以《有生之年》入圍男主角，對手有柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙；郭雪芙憑《此時此刻》和方宥心、楊貴媚、楊麗音、賈靜雯廝殺女主角獎項，此外，迷你劇集獎由《鹽水大飯店》、《八尺門的辯護人》、 《不夠善良的我們》、《愛愛內含光》、《商魂》獲得提名，戲劇節目獎則是《不良執念清除師》、《有生之年》、《此時此刻》、《美食無間》、《華麗計程車行》。梁修身黃柏雄