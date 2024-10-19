第59屆金鐘獎今（19）日在台北流行音樂中心舉行「戲劇類」頒獎典禮，今年角逐戲劇獎項的作品質、量兼備，《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯將和楊貴媚、雷嘉汭等人爭奪迷你劇集視后，性侵害案獲得清白的賀軍翔角逐視帝，對上李銘忠、李銘順兄弟，柯震東首次演電視劇即提名男配角。
戲劇節目方面，吳慷仁以《有生之年》入圍男主角，對手有柯叔元、傅孟柏、曾敬驊、劉俊謙；郭雪芙憑《此時此刻》和方宥心、楊貴媚、楊麗音、賈靜雯廝殺女主角獎項，此外，迷你劇集獎由《鹽水大飯店》、《八尺門的辯護人》、 《不夠善良的我們》、《愛愛內含光》、《商魂》獲得提名，戲劇節目獎則是《不良執念清除師》、《有生之年》、《此時此刻》、《美食無間》、《華麗計程車行》。
第59屆金鐘獎戲劇類得獎名單：
戲劇節目獎
戲劇節目導演獎
戲劇節目女主角獎
戲劇節目男主角獎
戲劇節目編劇獎
戲劇類節目創新獎
戲劇節目男配角獎
戲劇節目女配角獎
迷你劇集獎
電視電影獎
迷你劇集（電視電影）導演獎
戲劇類節目視覺特效獎
戲劇類節目美術設計獎
戲劇類節目造型設計獎
戲劇節目最具潛力新人獎
戲劇原創歌曲獎
迷你劇集（電視電影）編劇獎
迷你劇集（電視電影）女主角獎
迷你劇集（電視電影）男主角獎
迷你劇集（電視電影）女配角獎
迷你劇集（電視電影）男配角獎
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
戲劇配樂獎
戲劇類節目聲音設計獎
戲劇類節目攝影獎
戲劇類節目剪輯獎
戲劇類節目燈光獎
人氣戲劇節目獎
特別貢獻獎
梁修身
黃柏雄
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第59屆金鐘獎戲劇類得獎名單：
戲劇節目獎
戲劇節目導演獎
戲劇節目女主角獎
戲劇節目男主角獎
戲劇節目編劇獎
戲劇類節目創新獎
戲劇節目男配角獎
戲劇節目女配角獎
迷你劇集獎
電視電影獎
迷你劇集（電視電影）導演獎
戲劇類節目視覺特效獎
戲劇類節目美術設計獎
戲劇類節目造型設計獎
戲劇節目最具潛力新人獎
戲劇原創歌曲獎
迷你劇集（電視電影）編劇獎
迷你劇集（電視電影）女主角獎
迷你劇集（電視電影）男主角獎
迷你劇集（電視電影）女配角獎
迷你劇集（電視電影）男配角獎
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
戲劇配樂獎
戲劇類節目聲音設計獎
戲劇類節目攝影獎
戲劇類節目剪輯獎
戲劇類節目燈光獎
人氣戲劇節目獎
特別貢獻獎
梁修身
黃柏雄
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