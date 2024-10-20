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▲冨樫義博的《獵人》（HUNTER×HUNTER）被動漫迷視為神作。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）

▲台灣麥當勞即將聯名冨樫義博的《獵人》（HUNTER×HUNTER），已有網紅在Threads上曬出全套角色卡牌、撲克牌。（圖／翻攝自Threads）

動漫迷瘋了！作者冨樫義博的《獵人》（HUNTER×HUNTER）被視為漫畫神作，最新傳出麥當勞要聯名《獵人》！一套角色卡牌25款、撲克牌都被搶先曝光，已有網紅在Threads上曬出集卡冊，讚嘆「質感不是開玩笑」。對此，《NOWnews今日新聞》詢問業者，在《週刊少年Jump》連載的《獵人》（HUNTER×HUNTER），由作者冨樫義博所繪製，在全球圈粉無數。近年因漫畫家健康因素經常休刊，最久曾一度停止連載長達4年，讓死忠粉絲苦等到不行；今下半年又傳出復刊有望，令所有動漫迷又燃起希望。沒想到就在此時，傳出速食業者台灣麥當勞將要聯名《獵人》的消息，瞬間網路上熱血沸騰。有網友發現不少網紅已在Threads上曬出麥當勞《獵人》聯名集卡冊，一套25款角色卡牌收錄小傑、奇犽、酷拉皮卡等知名主角還包含1張隱藏卡，還有一組撲克牌，讓搶先開箱的網紅也忍不住讚嘆「質感不是開玩笑」。對此，《NOWnews今日新聞》詢問業者，幾乎是證實了爆料，大家一起坐等明天業者的最新消息吧。