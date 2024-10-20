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▲楊謹華在《一把青》中師娘的角色展現精湛演技。（圖／翻攝自Netflix）

▲楊謹華過去入圍7次金鐘獎，終於在第8次拿到獎。（圖／三立提供）

▲楊謹華在《不良執念清除師》中鬆弛的演技是拿獎關鍵。（圖／愛奇藝國際站提供）

楊謹華入圍金鐘獎8次，終於在昨（19）日以《不良執念清除師》拿下，不只是粉絲激動歡呼，就連現場的記者、攝影師，以及台下所有入圍者都想替她說聲「終於」！讓人想起2016年時她在時代劇《一把青》中飾演的師娘，當年封后呼聲極高，卻敗給柯佳嬿，這也讓楊謹華陷入低潮，不少網友重新回顧《一把青》，精湛演技讓大家看完都說沒得獎真的是「金鐘謎團」。楊謹華在《一把青》中飾演「師娘」秦芊儀，原本是浙江望族，華南師範大學英文系，抗戰前夕嫁給丈空軍11大隊大隊長（楊一展 飾）而放棄學業，一路陪著丈夫，領著村裡的空軍太太們，經歷一次次空襲、避難，若有飛行員罹難，她還得要幫忙處理後事，替小太太們辦「交接」，確保她們下半輩子還有人照顧。論楊謹華的演技有多猛，其中一個橋段是士官長（班鐵翔 飾）運著一大批棺材進基地時，恰好遇到到基地找丈夫的小太太們，一個棺材不小心掉出來，把小太太們都嚇壞，楊謹華哽著淚水，要小太太們全散了，並親自把這些即將有可能裝著她丈夫屍首的棺材搬回車上，接著楊一展出現，要她別再搬了，對著她吼，「」楊謹華沒有一句話，想哭想吵，但只是輕輕嘆了一口氣，轉身之後，才露出小女孩受傷的表情，默默走回村裡。還有到最後她帶著丈夫逃難，在船上被性侵，自己將痛苦吞下，趁亂拿了軍人的槍，又回頭找侵犯她的人，在甲板上親手為自己討公道，楊謹華全身顫抖，抹掉臉上的血水淚水，穿回端莊的衣裳，她又是那個人人尊敬的師娘。當年楊謹華得獎呼聲很高，所有人都認為那是她演藝事業的巔峰，她也覺得自己會得獎，沒想到最後是由《必娶女人》柯佳嬿拿下視后，當時評審說，經過三輪激戰，也強調入選跟決選都經過非常多討論，是由很多資深編劇、導演的主觀辯論，最後說服出來的結果，難免有遺珠，大家都應該尊重這個答案。楊謹華事後也說，當時真的不知道自己「演錯了什麼」，導演曹瑞原甚至想把自己的獎拿去換楊謹華得獎。隨著今年楊謹華終於走上舞台拿獎，《一把青》臉書粉絲團也更新貼文，「恭喜謹華！你是最棒的！」許多粉絲也把《一把青》重新回顧一次，在網路上掀起熱議，「之前一把青就覺得是她，沒想到又過了這麼久」、「至今師娘為什麼沒得，真的可以是金鐘謎團之一」、「師娘的一舉一動都非常到位，不知道哪裡輸了」，但也有人說，楊謹華自此以後，戲路大開什麼都能駕馭，也有人驚訝她真的是第一次拿獎。今年楊謹華終於如願上台，評審高慧君說，「」對於終於破蛋，楊謹華終於放下心中大石頭，希望既然花已經開了，未來能順順利利。