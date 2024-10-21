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▲中古屋與預售屋價差最高前四名，依序為桃園40%、中壢39%、龍潭38%、平鎮30%。（圖／台灣房屋提供）

▲桃園區為目前桃園市中古屋CP值最高區域，專家指出，中古屋仍有2字頭。（圖／台灣房屋提供）

買中古屋划算還是新建案呢？據桃園市不動產交易e指通數據，桃園新舊建案價差不小，行政區價差前十名中，前四名「桃園、中壢、龍潭、平鎮」價差通通在3成以上，其中，第一名的桃園區更是高達4成，可說是桃園購買中古屋CP最高的行政區。據桃園市不動產交易e指通數據，桃園市中古屋與預售屋價差最高區域，前十名價差17~40%不等，前四名依序為桃園40%、中壢39%、龍潭38%、平鎮30%。其中，第一名的桃園區預售屋均價47.6萬元，中古屋均價28.6萬元，每坪單價差了19萬元，價差幅度高達40%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，預售屋採多期付款，自備款壓力低，不過單價往往是「未來價」，房價幾乎是同區域中的天花板，相較之下，中古屋對自用族來說相對實惠，且具備四大優勢。第一，總價壓力小，價格約預售屋的6-7成，購屋總預算低。第二，即買即入住，無需等待漫長交屋期。第三，生活機能好，中古屋大多位於發展成熟的區域，周邊商圈、學校、醫院俱全，機能完整，交通便利。第四，屋況更透明，購屋前可進行全面檢查，避免潛在問題。桃園市預售屋與中古屋價差比最大的區域為桃園區，達40%。台灣房屋中路特區直營店店長陳譁仁表示，主要是建商對預售屋的訂價策略，會考量未來3至5年後交屋時的預期漲幅，以近年交易頗熱絡的中路特區為例，因重劃區內生活機能完善，被譽為桃園副都心，有預售屋單價已達六字頭，不過重劃區外圍，20年以上中古屋，成交單價還有機會落在30萬元上下，而中平路、龍安路、大有商圈、後站商圈，甚至仍有機會找到2字頭物件。其中，中平路附近因桃園鐵路地下化規劃興建中路火車站，周邊農地也將列入區段徵收，轉型為新興重劃區，增值潛力可期。陳譁仁提醒，中古屋的價格相對實惠，但屋齡越高，屋況差異較大，在看屋時需檢查是否有裂縫、牆體變形及電線管道狀況。也需注意社區管理品質，了解社區維護、公共設施管理是否完善。另外屋齡較高的物件，貸款成數可能相對低，以桃園區為例，30年內的大樓華廈鑑價一般可達8成，但隨房價上漲，銀行鑑價未必跟上，即使是首購族，貸款成數也建議採保守的7成估算，為資金運用保留彈性空間。