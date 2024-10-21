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▲永慶房屋資料指出，桃園重劃區中，2025年「青埔、A7」預售屋交屋量最大。（圖／永慶房屋統計）

▲陳金萍表示，建商在高鐵、機捷利多下，於「A7、青埔」大力推案，恐成為此次房貸海嘯第一排。（圖／永慶房屋提供）

▲目前銀行房貸放款約6~7成，換句話說，購屋族宜應多準備1~2成自備款。（示意圖／取自unsplash）

銀行房貸水位緊縮、央行祭出信用管制！不少尚未交屋的預售屋買家人人自危，據永慶房屋統計，2025年，桃園八大重劃區中，以「A7重劃區、青埔高鐵重劃區」交屋量最高，2區皆破3千件，如果銀行放款狀況不變，恐將成為2025年，最慘的交屋違約重災區。據永慶房屋統計，桃園八大重劃區2025年預售屋交屋量，依序為A7 3,578件、青埔3,336件、中路1,476件、小檜溪1,166件、草漯366件、八德363件、經國147件、藝文特區59件。房貸之亂起源自銀行房貸水位拉警報，為避免貸款資源過度集中不動產，導致次貸風暴風險攀升，銀行法72-2規定，銀行放款不動產放貸比不得超過30%，多數國銀則以28%為警戒水位。如今水位屆滿，房貸排隊潮湧現，自然衍生「終止委售或買賣契約」糾紛。央行此次信用管制，放行「新青安、換屋族、繼承祖厝族」，但無助於「銀行房貸水位」降低，況且目前銀行放貸態度，普遍仍相對過去「升利率、低成數」，倘若預售屋交屋時，實際貸款成數未達8成，對於交屋者恐面臨巨大衝擊。《NOWnews》彙整各大知名建商資訊，大多建商皆提出「貸款不足建商貸」及「分期還款」的方式，雖然有緩解之道，不過，購屋族也要特別注意，自身每月的債償能力，每月還款金額須將「建商+銀行」合計後，確認自己是否有債償能力，倘若難以負荷，應盡早與建商溝通協商。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，預售屋簽約至交屋，約3~3.5年時間，預計2025年「A7、青埔」大量交屋潮即將降臨，面對目前的房貸緊縮現象，估將造成區域房市衝擊。她指出，「A7、青埔」近年受惠高鐵、機捷等公共運輸利多，吸引大量置產、首購族進入，帶動預售屋交易熱絡，然而，房貸之亂衝擊下，估計也將成為2025年交屋壓力最大的2區。陳金萍指出，目前銀行放貸大多「降成數、升利率」，故購屋族應盡速多準備自備款，以便位於綢繆，近年房價飆漲明顯，桃園八大重劃區中，又以經國重劃區平均購屋總價2,805萬最高，如果以房貸降低1~2成來看，購屋族自備款就必須多準備280~560萬，足見壓力之大。最後，她提醒，隨著銀行貸款緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續，建議在近期內準備交屋的預售屋購屋族提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。