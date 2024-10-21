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▲「高雄市午餐教育月刊」創刊至今本月迎來發行第300期。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局為讓家長了解學校午餐飲食內容與資訊，每月邀請營養師、專家編輯精美「高雄市午餐教育月刊」。高市府教育局長吳立森表示，除了寒暑假外，這份全國唯一的午餐教育月刊每月定期出版，創刊至今本月迎來發行第300期。堅持了33年，感謝營養師們的努力，讓學校午餐、食農教育更具教育意義，潛移默化讓學生獲得終生受用的營養知識。「高雄市午餐教育月刊」不僅包含當月的菜單，還有健康飲食小知識、食品安全常識與用餐禮儀，每學期並舉辦1至2次的有獎徵答活動，藉此激發學生們閱讀與探索的興趣，非常受到親師生們的喜愛。民國70年代，國內由農業轉型為工業，職業婦女逐漸增多，行政院積極推動國小營養午餐計畫，讓學生中午留在學校用餐，減輕家長的負擔。高雄市於民國76年率先在學校設置有營養專業的午餐幹事（後改為營養師），專人設計供應學生營養均衡的餐食，並且創新全國每月發行午餐教育月刊，至今仍是全國唯一。民國81年2月邀請台灣營養界權威張仙平博士編寫午餐月刊的創刊號，隨後每個月由市內各校營養師輪流撰寫，文章內容涵蓋孩童成長、營養攝取以及健康飲食相關，透過每月的午餐月刊，傳遞健康與正確的飲食知識。吳立森強調，如今進入數位時代，教育部開發校園食材登錄平台，透過學校營養師或午餐執秘每日上傳食材資訊，提供家長更詳細的午餐資訊，甚至可以提前查看當日午餐中是否含有孩子可能過敏的成分，這樣的措施不僅能夠保障孩子的健康，還能讓家長更加安心。「高雄市午餐教育月刊」不僅僅是一份刊物，更是傳遞學校午餐飲食內容與資訊平台。未來將繼續秉持初心，不斷創新，帶來更多專業的飲食知識，也與親師生們共同慶祝這個重要的里程碑，期待未來能有更多的精彩篇章。