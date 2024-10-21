男星郝劭文傳出有意攜帶妻小回台定居，目前他與中國籍愛妻林寧瑞有一9歲女兒以及肚中寶寶，房市專家表示，郝劭文出生於台北，如果返回台灣後決定在台北定居，勢必會以小孩學區為優先，如果是公立學區宅來說，至少都要4千萬起跳，當然，也有可能會挑選貴族學校，其成本與條件又會有所不同。

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郝劭文現年已34歲，近期在中國傳出「直播帶貨」賺了不少錢，導演朱延平日前話語間也透露郝劭文財力，包括「一年賺的錢，比我跟李立群一輩子賺的錢都多；過年還會送上『6位數大紅包』」等。

▲額滿小學。（圖／全向科技房產中心提供）
▲台北市113學年度額滿小學共18所，其中，傳統明星學校，均單價已達84萬/坪起跳。（圖／全向科技房產中心提供）
郝劭文疑似早已回台定居　專家指學區宅恐價值不斐
今年3月，郝劭文因為9歲繼女在學校遭霸凌，還被校方漠視一事多次發聲，他當時霸氣喊道會保護自己的家人，已幫女兒轉學，隨後他妻子林寧瑞也曾在微博發文，被發現IP出現在台北，被問到是否已定居台灣，林寧瑞也坦白回應網友：「是呀」、「謝謝關心，一切都好很適應喔！」

如果郝劭文已將小孩帶回台灣，邏輯上學區應是他首要考量，如果是公立小學，據實價登錄及教育局資料，台北市113學年「公立額滿小學」共18所，排除龍年學生人數暴增影響非傳統明星小學，周邊平均房價也要8字頭起跳，如果是新建案，則通通破百萬，以4人宜居的實坪40坪來說，房屋總價至少要4千萬起跳，價格不斐。

▲位於新店山區的青山鎮今年前三季是信義房屋官網搜尋社區人次第一名。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出，固然公立明星小學周邊房價不低，但名人貴族學校條件更驚人。（圖／NOWnews資料照片）
明星學區宅貴鬆鬆　名人貴族學校條件更驚人
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，現在父母對於小孩皆相當疼惜，挑選學區更是重中之重，觀察房市可發現，經過一波高潮漲幅，目前台北市多數明星學區新建案單價幾乎都已破百萬，如果是前幾名的傳統明星小學，即使二手房屋單價也高達8字頭，以郝劭文4人家庭來說，至少也要實坪40坪以上最適合居住，恐怕總價至少4千萬起跳。

他進一步指出，其實對於高身價名人來說，大多是讓小孩就讀「薇閣、康橋」等私立貴族小學，這樣就沒有學區之分，但各校有不同入學標準，如父母教育理念、是否認同校方教學方向等，比較特別的是，以「康橋－新店校區」為例，傳聞入學資格除了要擁有「青山鎮別墅」一套，還要面試父母條件、教學理念等，而「青山鎮」近一年實價登錄總價多是3千萬起跳，而實際上許多父母是僅置產、取得入學資格用，足見背後財力之驚人。

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