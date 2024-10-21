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▲台北市113學年度額滿小學共18所，其中，傳統明星學校，均單價已達84萬/坪起跳。（圖／全向科技房產中心提供）

▲專家指出，固然公立明星小學周邊房價不低，但名人貴族學校條件更驚人。（圖／NOWnews資料照片）

男星郝劭文傳出有意攜帶妻小回台定居，目前他與中國籍愛妻林寧瑞有一9歲女兒以及肚中寶寶，房市專家表示，郝劭文出生於台北，如果返回台灣後決定在台北定居，勢必會以小孩學區為優先，如果是公立學區宅來說，至少都要4千萬起跳，當然，也有可能會挑選貴族學校，其成本與條件又會有所不同。郝劭文現年已34歲，近期在中國傳出「直播帶貨」賺了不少錢，導演朱延平日前話語間也透露郝劭文財力，包括「一年賺的錢，比我跟李立群一輩子賺的錢都多；過年還會送上『6位數大紅包』」等。今年3月，郝劭文因為9歲繼女在學校遭霸凌，還被校方漠視一事多次發聲，他當時霸氣喊道會保護自己的家人，已幫女兒轉學，隨後他妻子林寧瑞也曾在微博發文，被發現IP出現在台北，被問到是否已定居台灣，林寧瑞也坦白回應網友：「是呀」、「謝謝關心，一切都好很適應喔！」如果郝劭文已將小孩帶回台灣，邏輯上學區應是他首要考量，如果是公立小學，據實價登錄及教育局資料，台北市113學年「公立額滿小學」共18所，排除龍年學生人數暴增影響非傳統明星小學，周邊平均房價也要8字頭起跳，如果是新建案，則通通破百萬，以4人宜居的實坪40坪來說，房屋總價至少要4千萬起跳，價格不斐。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，現在父母對於小孩皆相當疼惜，挑選學區更是重中之重，觀察房市可發現，經過一波高潮漲幅，目前台北市多數明星學區新建案單價幾乎都已破百萬，如果是前幾名的傳統明星小學，即使二手房屋單價也高達8字頭，以郝劭文4人家庭來說，至少也要實坪40坪以上最適合居住，恐怕總價至少4千萬起跳。他進一步指出，其實對於高身價名人來說，大多是讓小孩就讀「薇閣、康橋」等私立貴族小學，這樣就沒有學區之分，但各校有不同入學標準，如父母教育理念、是否認同校方教學方向等，比較特別的是，以「康橋－新店校區」為例，傳聞入學資格除了要擁有「青山鎮別墅」一套，還要面試父母條件、教學理念等，而「青山鎮」近一年實價登錄總價多是3千萬起跳，而實際上許多父母是僅置產、取得入學資格用，足見背後財力之驚人。