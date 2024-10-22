我是廣告 請繼續往下閱讀

▲土城房市連年攀升，5年漲幅41.4%，在地房仲表示，主要有5大族群購買。（圖／中信房屋提供）

▲購屋族應留意「生活環境」是否符合自身需求，也要確認「房貸之亂」是否影響自身條件。（圖／中信房屋提供）

新北市土城區房價站穩5字頭！據實價登錄，土城「住宅大樓、華廈」均單價53.6萬/坪，5年增15.7萬、漲幅41.4%。中信房屋土城重劃區加盟店店長蘇昌偉表示，土城重劃區銜接舊市區，又有土城醫院利多，近年吸引不少首換購、退休族入住，房價也隨之攀升。據實價登錄，土城「住宅大樓、華廈」均單價，2020年37.9萬/坪，隨後連年攀漲，2025年來到53.6萬/坪；記者實際走訪調查，土城目前房市最熱鬧區域為「土城重劃區」，新建案目前開價5~6字頭相當普遍，部分已達7字頭，相當驚人！在地房仲蘇昌偉表示，土城近年建設題材豐富，包括板南線、捷運萬大線、三鶯線利多；產業面還有頂埔、永寧、中工雲宇宙等科技園區；另外還有司法特區、行政園區等。他說，目前在土城買房的客群主要可分為5類，1、在地居民；2、來自台北市、板橋、新店、中永和的輕移民；3、科技產業園區的就業人口；4、土城醫院、亞東醫院的醫護人員；5、看中土城完整醫療結構的退休族、銀髮族。據了解，目前土城房市最熱鬧區域主要集中於土城重劃區，也就是金城路一、二段的「土城醫院」周邊，受惠房市擴散效應，永寧站、頂埔站也有新建案推出，開價5、6字頭，要注意的是，廠區大多為移工生活區域，餐飲大多為異國美食，購屋族應確認是否符合自身生活習慣。中信房屋研展室副理莊思敏指出，房貸之亂影響尚未結束，儘管央行信用管制放生「新青安、換屋、繼承祖厝」三大族群，但銀行放貸「降成數」狀況仍相當普遍，對於購屋族而言，建議多準備2成自備款，簽約前先與銀行確認條件，並在合約上加註「房貸成數未達x成」無條件解約等細節。