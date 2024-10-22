我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自用住宅申請時間為每年的9月22日前，自用稅率與一般稅率相差至少7%起跳。（圖／住商機構提供）

▲多屋族可透過家庭成員入籍方式合法節稅，人數若有限，可考慮則最高地價戶別做為自用住宅。（示意圖／記者陳韋帆攝）

地價稅開徵時間又到了！每年11月1日至11月30日，該繳多少稅金呢？專家指出，自用稅率2‰、一般稅率10~55‰，對於多屋族而言，用對方式就能合法節稅，以土地價值100萬來說，自用與非自用，價差就會高達8千元。地價稅屬於地方稅，每年11月1日~11月30日由地方政府開徵，其基準為持有人的「公告地價」，自用稅率2‰、一般稅率10~55‰，一般公告地價約是市價1/3~1/2不等，一般擁屋族，除非是地上權房屋，否則房屋通常就會有土地持份，都是納稅義務人。地價稅自用稅率2‰、一般稅率10~55‰，需要繳交的稅率相差極大，須留意的是，自用住宅的申請時間，最晚是在每年的9月22日前，必須向所在縣市稅捐稽徵處提出申請，一旦錯過，就必須以一般稅率計算。一、土地所有權人或其配偶、直系親屬有遷入該戶戶籍。二、不動產沒有完全出租、做為營業用途。三、所有權人為自己或配偶或直系親屬。四、需符合一處為限之規則。五、需符合不能超出面積之限制。住商不動產企研室資深經理徐佳馨提醒，如果是多屋族，建議第一處房子先以所有權本人或配偶或未成年子女入籍，之後第二處以上的房子，可以將成年子女、祖父母、父母、岳父母等其中1人入籍，如此一來，就可以享受到地價稅自用住宅的優惠稅率！另外，若家裡成員有限，只有屋主本人與配偶或未成年子女，無法同時在多處設立戶籍，這時候，可直接選出總地價最高的房子，設立戶籍並申請自用住宅，可合法將稅務負擔降至最低。