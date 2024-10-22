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▲大台北2024十大人流捷運站「房屋均單價」，國父紀念館105.5萬/坪最貴，紅樹林37.2萬/坪最便宜。（圖／住商機構提供）

▲紅樹林輕移民居民指出，被高房價逼迫到此地購屋，無奈薪資追不上房價，想換屋也沒錢。（圖／記者陳韋帆攝）

逐捷運而居已成為不少都會上班族型態，據實價登錄，大台北2024年人流十大捷運站，各站周邊房屋均單價37.2~105.5萬/坪，基本上距離台北市越遠越便宜，最便宜的就是紅樹林站3字頭，但根據在地人表示，每日通勤時間高達2小時以上，就看購屋族是否願意「時間換空間」了！據實價登錄，2024年1~9月，北捷十大人流捷運站中，國父紀念館站~105.5萬/坪最貴，其它則基本上距離台北市越遠越便宜，紅樹林3字頭，輔大5字頭，景安、頭前庄、三重、先嗇宮則6字頭。換句話說，現階段大台北區域想用3字頭購屋，恐怕只能往山上、海邊找了！據北捷資料，今年1~9月，國父紀念館站人年1年大漲22.2%，此外，也是今年人流最多捷運站點中，房價最高的區域。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，國父紀念館本就處於台北市蛋黃區，商業、生活機能都極為成熟，大巨蛋效應也逐漸發酵，目前台北市政府又開放演唱會等活動興辦，隨商業行為熱絡，房市將更加有撐。紅樹林站為此次十大人潮站點中，唯一房屋均價3字頭區域，記者實際走訪當地，彙整居民狀態，約6成在地人、4成大台區域輕移民。輕移民居民指出，近年大台北區域房價高漲，因為結婚與妻子想有個家，挑半天也只買得起紅樹林，所以在這裡落腳，無奈每天搭乘捷運從紅樹林擠到台北車站約45分鐘，加上其它轉乘時間，每天須耗費2小時以上通勤，相當疲勞，未來有機會還是希望搬離該地點，但目前房價居高不下，惟薪資不漲，「想換也沒錢」，換屋前程渺茫。在地仲介、住商不動產紅樹林加盟店店長鍾孟宏認為，紅樹林站為淡海輕軌、北捷淡水信義線交會站，該站有來自淡海新市鎮與在地人潮，隨著新市鎮人口日益高漲，進出口人次大增並不意外；至於該站點周邊房價，區域中古物件平均單價約3~4字頭，新案則站穩5字頭，由於區域價位相對雙北各行政區親民不少，近期磁吸首購、年輕族群移入，在剛性買盤支撐下，房市未來性頗佳。