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▲唐綺陽拿獎非常興奮。（圖／三立提供）

「國師」唐綺陽以PODCAST節目《唐陽雞酒屋》拿下本屆廣播金鐘「」，當時她拿著手機上台發表得獎感言，沒想到手機型號卻意外引發網友討論，唐綺陽也親自解答，當時拿的是iPhone 5s，原本以為拿小台一點的比較不顯眼，沒想到反而被放大檢視。有網友在Threads上問，「唐老師拿的手機是iPhone幾？難道唐老師是從過去來的嗎？不可能土星回歸到iPhone也回歸吧？」掀起熱烈討論，不少人猜是iPhone 5s，沒想到意外釣出唐綺陽回應，她笑說，「公布答案，是iPhone 5s沒錯，想說小一點拿上台比較不顯眼，結果更被放大檢視。」本屆廣播金鐘獎首度增設Podcast節目4個獎項，其中Podcast「生活風格節目獎」入圍者競爭激烈，唐綺陽受訪時透露，完全不敢想會得獎，「競爭超級激烈，幾萬個人在這行業，是好恐怖的事，能入圍就很榮幸。」最後順利奪下大獎，她上台激動直呼，「謝謝土星回歸的廣播金鐘獎，謝謝評審、文化部，成為廣播主持人是我小時候的夢想，我小時候還會學廣播主持人說話，繞遠路終於來到這個地方，耳朵最靠近腦、喉嚨最靠近心，我要跟其他Podcaster說謝謝承讓，以後還有無數金鐘等著來拿，別失去信心！」