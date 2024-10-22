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▲滴妹的手搖品牌「再睡5分鐘 NAP TEA」是近年來名人創業典範。（圖／翻攝滴妹IG）

▲茶之魔手是發源於台南的手搖飲，近期也開始搶占北部市場。（圖／NOWnews資料照）

▲紅太陽即將在2025年重新開放台灣加盟，預期台灣手搖飲市場又將掀起一陣波瀾。（圖／翻攝紅太陽臉書）

台灣手搖飲市場近年來競爭已經十分激烈，沒想到近期又有一個「25年歷史老牌」即將加入戰局，它就是在台南曾與「茶の魔手」分庭抗禮十多年的紅太陽，老闆更是開超狂條件，顯示回歸台灣市場的決心。近年不少網紅、名人紛紛創立自有品牌搶占手搖市場，尤其以滴妹的「再睡5分鐘」最為成功，而許多傳統老品牌也不甘示弱，紛紛與知名IP聯名並持續精進口味。怎料在10月20日時，1999年從台南起家的25年老品牌「紅太陽」，突然在臉書上發文宣布「要回歸台灣開放加盟」。事實上，紅太陽在14年之前，曾宣布停止了台灣加盟，全台加盟店合約到不再續約，到目前也只剩下台南直營門市一間店，而這段時間紅太陽主要是將精力放在擴展海外市場，包含中國大陸、日本、馬來西亞、美國等地都有它們的足跡，此外也開創國際新品牌「Mr. Sun珍珠魔法師」，進軍越南、加拿大等國，紅太陽與旗下品牌歷經了長達14年的出國征討後，紅太陽也沒有將「茶飲界的愛迪生」這個封號遺忘，這幾年來持續開發出巨無霸多多、巨無霸珍奶、草莓姑姑、妖怪葡萄，以及近期爆紅的「紅玉冰磚及百香冰磚」，因此在台灣唯一的台南創始店前，常常看得到排隊人潮。眼見門市生意熱絡，也讓許多台灣的潛在加盟主心癢癢，不斷有人詢問重啟加盟的事宜。起初紅太陽公司認為，若要重新開放加盟，就要用最新的紅太陽回歸，也要找的到新的市場定位及品牌升級。最終紅太陽也在近期宣布，將在2025年回歸台灣開放加盟，紅太陽小編更透露，至於「紅太陽」與茶の魔手之間，是否存在「瑜亮情結」的關係？其實過去《NOWnews今日新聞》就曾獨家訪問茶の魔手的王老闆，完整的內幕也一次公開，新聞內容點此：