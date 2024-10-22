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▲農業部漁業署支持高雄科技大學相關研究，輔導養殖業者打造優質水產食品，並舉辦研發成果發表。(圖／農業部漁業署提供)

▲農業部漁業署支持高雄科技大學相關研究，輔導養殖業者打造優質水產食品，並舉辦研發成果發表，漁業署代理署長王正芳(右2)、高雄科技大學校長楊慶煜(左2)、副校長謝淑玲(右1)與加工設備廠商冰島業者Marel亞太銷售總監Julien Vidus(左1)，共同展示成果。(圖／農業部漁業署提供)

農業部漁業署支持高雄科技大學相關研究，輔導養殖業者打造優質水產食品，並於日前在高雄科技大學楠梓校區，舉辦研發成果發表會，為國內養殖業者打造優質水產食品，以及更平衡穩健的市場佈局。這項由農業部漁業署與高雄科技大學共同舉辦的研發成果發表會，是由漁業署代理署長王正芳與高雄科技大學校長楊慶煜共同主持，高雄科技大學副校長謝淑玲、漁業管理系助理教授黃志雄、高雄市政府海洋局專門委員黃維裕、中華民國養殖漁業發展中心執行長侯彥隆、加工設備廠商冰島業者Marel亞太銷售總監Julien Vidus，以及獲得認證標章的養殖業者、企業、漁會、個人等與會。農業部漁業署代理署長王正芳表示，漁業署支持高雄科技大學相關研究，包含水產加工品、水產加工副產物的加工、冷鏈技術等主題，該校一共展開五大核心研究，包含國內主要養殖魚種，石斑魚、午仔魚、金目鱸魚等，從養殖到加工再到冷鏈物流，甚至發展副產品的再加工技術與產品，以落實環境友善、資源盡用的永續精神，也為國內養殖業者打造優質水產食品，以更平衡穩健的市場佈局。高雄科技大學校長楊慶煜指出，環境永續議題在各產業均催生出許多創新研發成果，高雄科技大學水圈學院下多系，在農業部漁業署支持相關研究，並有卓越成果，乃舉辦此一研發成果發表會。高雄科技大學副校長謝淑玲說，高雄科技大學今(113)年在漁業署的計畫支持下，包含漁管系、養殖系、水食系、海生系等多個團隊投入合作，在五個面向上展開研究調查，結合產官學資源推動跨域合作，除了做系統性的技術改善外，也追求經濟效益、市場競爭力，這五大主軸分別針對氣候變遷下的養殖環境研究、養殖魚類的加工機械市場調查、冷鏈技術的開發和改善、副產物的加工應用、健全午仔魚產品的開發以及市場佈建。高雄科技大學漁業管理系助理教授黃志雄說，水產品是民生食用蛋白質的重要來源之一，國內漁產品的加工技術與自動化程度明顯弱勢，導致作業效率差、成本高，而難以進入營養午餐的市場，該校為了幫助國內養殖業者建立健康的市場分佈，以分散風險、優化加工技術，以降低成本，將高營養價值的食材，以更實惠的價格留給國內學童營養午餐食用。黃志雄並說，高雄科技大學多個系所團隊多管齊下，投入調研能量，今年已組織了45家本土水產加工及設備業者成立台灣隊「台灣水產加工聯盟」，將科學化的數據資料導入改善國內水產加工弱點，而台灣大宗養殖魚種，金目鱸魚、台灣鯛、石斑魚等，是主要的技術開發標的。