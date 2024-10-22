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▲屋主表示，主要是為了讓街道更繁榮，專家則指出，可能是想吸引租客，或與鄰居有情緒糾紛。（圖／翻攝Google Maps）

▲專家指出，殯葬業入駐住宅區限制多，恐怕也只能當作辦公室使用。（示意圖／翻攝自Unsplash）

台中市西區巷弄一間剛整理好的透天厝招租，由於屋主張貼廣告上，除了大大的「租」字外，還寫上「炸臭『痘』腐、炸鹹酥雞、殯葬業」，引起民眾關注，屋主本人則向媒體指出，「是為了促進街道繁榮！」該招租透天厝位於台中市西區的巷弄內，由於偌大的租屋招牌上，指名罕見的「炸臭『痘』腐、炸鹹酥雞、殯葬業」，吸引路過民眾注意，網友幾乎一面倒認為屋主的動作可能與「鄰居有關」。屋主表示，「主要是讓我們這條街更繁榮，我們已經請人家在處理出租問題了。」其他則未多談。中信房屋研展室副理莊思敏接受《NOWnews》訪問表示，觀察該區域環境，應屬於相對寧靜的住宅區，該區域透天租金約2萬元至4萬元不等。至於屋主指名「炸臭『痘』腐、炸鹹酥雞、殯葬業」，由於有氣味重、民俗忌諱等問題，推測屋主有可能想透過這方式吸引租客注意，也有可能與鄰居有情緒糾紛。莊思敏指出，一樓住家其實作為店面、辦公室使用相當常見，如果真的有殯葬業者承租，依現行法令，也只能存在商業區，想在住宅區開業，除了必須簽切結書外，也僅能作為一般辦公室使用，不太會有存放遺體或設靈堂的可能性。最後，她也提醒，不少店面出租後，與鄰居爆發糾紛，如寵物店、餐飲店都是近年常見的項目，建議房東招租前，可先建立鄰里關係，確認當地是否有特殊忌諱，避免出租後，糾紛不斷。