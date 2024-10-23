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美國疾病管制與預防中心（CDC）22日發布食品安全警告，稱在10個州份有49人因食用了麥當勞「四盎司牛肉堡」（Quarter Pounders）後感到身體不適，其中10人住院，包括1名兒童腎臟出現嚴重併發症，並傳出科羅拉多州有1名長者死亡。麥當勞指出，供應鏈中的洋蔥絲，可能就是罪魁禍首。綜合外媒報導，CDC表示，目前已有10個州報告了至少49例疾病，於上月27日至本月11日期間發生，大多病例發生在科羅拉多州和內布拉斯加州，其中多達27例來自科羅拉多州，此外堪薩斯州和猶他州也有傳出病例。所有患者已有10人住院，包括一名患有溶血性尿毒症綜合症（hemolytic uremic syndrome）的兒童，小血管受損，嚴重的話會有致命性栓塞，這是一種由大腸桿菌感染引起的嚴重併發症。傳出大腸桿菌疫情後，麥當勞當天的股價下跌了約6%。據CDC表示，大多數患者接受調查時都表示，他們在發病前曾在麥當勞用餐，其中大多數人特別提到吃了一個四盎司牛肉堡。目前尚未確定引發疾病的具體成分為何，但食品藥物監管局初步調查顯示可能是洋蔥受污染，農業部就正調查牛肉有無問題。麥當勞向CDC表示，在調查期間，已在幾個州停止使用洋蔥和4分之1磅牛肉餅。麥當勞在聲明中指出，「調查的初步結果表明，部分病例可能與四盎司牛肉堡中使用的洋蔥條有關。這些洋蔥條由一家供應商提供，該供應商為三個配送中心提供服務。」出於謹慎起見，麥當勞也暫時從受影響地區的餐廳下架四盎司牛肉堡，包括科羅拉多州、堪薩斯州、猶他州和懷俄明州，以及愛達荷州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州和奧克拉荷馬州的部分地區。聲明中強調，「我們極其重視食品安全，這樣做是對的。」感染大腸桿菌的患者可能會出現嚴重胃痙攣、腹瀉、發燒和嘔吐等症狀。感染症狀通常在吞食細菌三四天後開始出現。雖然大多數患者在一週內無需治療即可痊癒，但有部分的人可能會出現嚴重的腎臟問題，需要住院治療。