天王周杰倫（周董）將於12月5日起一連4天在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，製作成本超過2億元，15萬張門票今（23）日中午12點於拓元售票系統開賣，有粉絲自製「拓元練習搶票網站」訓練手速，還有人為了減少競爭對手，上街頭一一提醒其他粉絲錯誤的賣票日期，雖然是搏君一笑，但凸顯出成功搶到周董的演唱會門票可說比登天還難。
告知錯誤巡演搶票日期 周董粉絲：對手少一個是一個
一名男網友「Benny 朱柏伊」日前在IG分享一段影片，他在路上隨機確認數位民眾是否為周杰倫的粉絲，接著告知對方：「搶票（日期）是10月24號，下禮拜四，要記得」、「要記得是下禮拜四！」一位男學生表示不會搶票，原PO開心地說：「那就好，謝謝！」
男網友最後問到一群學生時，目的被其中幾名正妹識破，女孩一臉狐疑反駁：「不是23（日）嗎？是23吧」、「你是不是想說為了要搶票！」原PO才笑場、坦承不諱，配文寫下：「競爭對手少一個是一個...我努力了大家...好啦！其實是10/25搶票！」
短片吸引17萬觀看次數，周杰倫粉絲留言：「謝謝你的付出」、「我討厭這個人，為什麼要增加競爭對手」、「這個人真的很勇」、「差點誤傷友軍」、「雖然你很惡劣，但我愛你、謝謝你」、「這樣我就搶得到了」、「好人一生平安！」不過也有人罵：「自以為幽默？」粉絲幫忙緩頰：「幽默感啊！會買的就會查證了！誰會相信一個路人的話。」
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一名男網友「Benny 朱柏伊」日前在IG分享一段影片，他在路上隨機確認數位民眾是否為周杰倫的粉絲，接著告知對方：「搶票（日期）是10月24號，下禮拜四，要記得」、「要記得是下禮拜四！」一位男學生表示不會搶票，原PO開心地說：「那就好，謝謝！」
男網友最後問到一群學生時，目的被其中幾名正妹識破，女孩一臉狐疑反駁：「不是23（日）嗎？是23吧」、「你是不是想說為了要搶票！」原PO才笑場、坦承不諱，配文寫下：「競爭對手少一個是一個...我努力了大家...好啦！其實是10/25搶票！」
短片吸引17萬觀看次數，周杰倫粉絲留言：「謝謝你的付出」、「我討厭這個人，為什麼要增加競爭對手」、「這個人真的很勇」、「差點誤傷友軍」、「雖然你很惡劣，但我愛你、謝謝你」、「這樣我就搶得到了」、「好人一生平安！」不過也有人罵：「自以為幽默？」粉絲幫忙緩頰：「幽默感啊！會買的就會查證了！誰會相信一個路人的話。」