麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》造成轟動，今（23）日11:00開搶動漫角色「獵人盲卡包」，《NOWnews今日新聞》記者直擊台北光復餐廳，22歲頭香蘇小姐一早從桃園衝來，7:30就抵達現場排隊，幫老粉好友一起搶貨。對於炎上風波，忍不住開嗆麥當勞「是不是想黑紅」，「我們是喜歡獵人，不是喜歡麥當勞」，為了搜集全套預計購入40～60包，預算達4～5000元。
麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》首波開搶冨樫義博神作角色卡盲包，今上午7點多緊急宣布最新排隊規定，開闢「獵人盲卡包銷售專用櫃檯」，消費者需依循餐廳人員指示在預排區依動線排隊，還提醒這次得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買！
一早10點多《NOWnews今日新聞》記者趕至捷運國父紀念館站，直擊麥當勞台北光復餐廳人潮現況，22歲頭香蘇小姐表示剛好有事來台北，一早就從桃園衝來，7:30抵達現場開始排隊，原本在店內櫃檯、後來才被請出店外的指定動線預排。
喜歡動漫的她，不敢自稱鐵粉但也很想入手，這次幫不能到現場搶購的老粉好友一起買。對於網紅開箱造成的炎上風波，她直言不確定這波行銷是好還是不好，但忍不住笑嗆麥當勞「是不是想黑紅」，也好奇「為什麼會發給不是粉絲、甚至不懂獵人的網紅」，蘇小姐坦率表示「我們是喜歡獵人，不是喜歡麥當勞啊」。為了搜集全套，與老粉好友預計一起購入40～60包，光是加購盲卡包的預算就達4、5000元。
開賣後搶先買到獵人卡包的蘇小姐也興奮地當場開箱，第一包隨機四張卡片裡，就出現大家都想要的主角「小傑」，屬於SSR等級，使用特殊燙金方式，璀璨吸睛度極高。
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一早10點多《NOWnews今日新聞》記者趕至捷運國父紀念館站，直擊麥當勞台北光復餐廳人潮現況，22歲頭香蘇小姐表示剛好有事來台北，一早就從桃園衝來，7:30抵達現場開始排隊，原本在店內櫃檯、後來才被請出店外的指定動線預排。
喜歡動漫的她，不敢自稱鐵粉但也很想入手，這次幫不能到現場搶購的老粉好友一起買。對於網紅開箱造成的炎上風波，她直言不確定這波行銷是好還是不好，但忍不住笑嗆麥當勞「是不是想黑紅」，也好奇「為什麼會發給不是粉絲、甚至不懂獵人的網紅」，蘇小姐坦率表示「我們是喜歡獵人，不是喜歡麥當勞啊」。為了搜集全套，與老粉好友預計一起購入40～60包，光是加購盲卡包的預算就達4、5000元。
開賣後搶先買到獵人卡包的蘇小姐也興奮地當場開箱，第一包隨機四張卡片裡，就出現大家都想要的主角「小傑」，屬於SSR等級，使用特殊燙金方式，璀璨吸睛度極高。