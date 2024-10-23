詹皇賽前惡搞Bronny新車！球迷睽違已久的NBA終於在今（23）日開打，且剛開幕就話題十足，洛杉磯湖人球星「詹皇」Lebron James和兒子Bronny James首度同台，留下NBA歷史性一幕。賽前，詹皇還特地在個人社群平台，發出惡搞Bronny James新車的影片，吸引破千萬次點閱，不過在板凳席時立刻化身慈父，貼心提醒Bronny James上場不用擔心，放開身手打就對了。
賽前惡搞兒子新車 場邊溫馨叮嚀
湖人今（23）日在主場迎接開幕戰，交手強敵明尼蘇達灰狼，全場的目光焦點，都集中在詹皇父子檔。
比賽當天早上，詹皇還透過個人社群平台發出一段搞笑影片，是他在在Bronny James的新車上倒滿麥片的惡搞，並笑說：「你最好不要遲到，Rook，順便把我的車道清理乾淨。」而Bronny James則回擊：「你已經太老了，不適合做這種事。」
本場比賽詹皇父子檔並沒有先發，而是在第二節剩4分鐘時，一同替補上場，寫下NBA新紀錄，MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.也到場見證歷史時刻。
此外，球員身上的麥克風也捕捉到，這對NBA史上首對父子檔在上場前的談話。詹皇邊穿上衣服，邊說道：「你看到強度了，對吧？但只要放開身手去打就對了，不要擔心錯誤，認真打就好。」瞬間從賽前惡搞的趣味老爸，變身貼心叮嚀的慈父。
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湖人今（23）日在主場迎接開幕戰，交手強敵明尼蘇達灰狼，全場的目光焦點，都集中在詹皇父子檔。
比賽當天早上，詹皇還透過個人社群平台發出一段搞笑影片，是他在在Bronny James的新車上倒滿麥片的惡搞，並笑說：「你最好不要遲到，Rook，順便把我的車道清理乾淨。」而Bronny James則回擊：「你已經太老了，不適合做這種事。」
本場比賽詹皇父子檔並沒有先發，而是在第二節剩4分鐘時，一同替補上場，寫下NBA新紀錄，MLB知名父子檔Ken Griffey與Ken Griffey Jr.也到場見證歷史時刻。
此外，球員身上的麥克風也捕捉到，這對NBA史上首對父子檔在上場前的談話。詹皇邊穿上衣服，邊說道：「你看到強度了，對吧？但只要放開身手去打就對了，不要擔心錯誤，認真打就好。」瞬間從賽前惡搞的趣味老爸，變身貼心叮嚀的慈父。