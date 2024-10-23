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近年來，台中各區域重劃區蓬勃發展，其中位於南台中，新興規劃的十三期重劃區，由於區域規劃，未來將可望是南台中密度最低的重劃區，十三期因鄰近八期，未來可直接享有八期眾多生活機能，又被稱為「新八期」。而真正的八期重劃區則因機能完整、產品類型多元，是台中最熱門的房市區域之一，在地房市專家分析，其中大坪數的物件因配有雙車位，吸引有經濟實力的雙薪家庭。信義房屋八期秀泰店專員張毅唯表示，十三期重劃區位置橫跨南屯區與南區，區域內主要規劃為住宅用途，採低密度規劃；又因有千年考古遺址，綠地保留完整，未來將會是具有大棟距、低密度、高綠覆的區域，適宜人居。十三期因緊鄰八期重劃區，將會直接享受到八期的機能，因而又被稱為「新八期」。儘管十三期有眾多良好的居住條件，張毅唯也說明，目前十三期只有預售案，單價約在65萬起跳，因，尚無法立即入住，對於有居住剛需的民眾來說，恐衍生其它的居住成本。而緊鄰的八期重劃區，因開發較早，現已發展為完整性高的住宅聚落，是追求居住生活品質的台中市民優先選擇之一。張毅唯分析，八期的住宅商品類型多元，從「綠地第一排」的豪宅、社區大樓到透天型產品都有，又因區域內生活機能完整，不但全區有捷運綠線通行，在地理位置上前往大慶車站、台中高鐵站甚至及各主要區域的車程都只要10-15分鐘車程，區域內更有美式賣場、傳統市場，百貨、影城，學區、三大公園覆蓋，可說是符合不同族群的居住需求。張毅唯進一步舉例，以空間需求小、有預算考量的首購或小資族而言，偏好有2房或小3房的中古屋；另外，八期同時也有許多大坪數，3-4房的物件，這類物件許多會配備到雙車位，對於具有經濟實力，或雙薪家庭的換屋族相當有吸引力。張毅唯分析，八期主要在市場上流通的物件屋齡平均在10-15年，以電梯社區為主，平均單價在45萬起跳，而新成屋或預售屋的平均單價都已經上看到6字頭，整體而言，八期的房市漸漸趨向飽和，一有物件釋出，成交的速度都非常快，反映出該區買家經濟實力普遍不差，受貸款成數等法規影響不大。