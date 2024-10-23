現今職場中，找到一份可兼顧生活、有發展前景的工作並不容易。從健身業轉職的信義房屋桃園莊敬店主任林妤臻，踏入房仲業後沒有因為工作忙碌被迫放棄熱愛的運動，反而持續投入最喜歡的籃球，頻率高的時候，甚至一個星期裡7天都在球場揮汗，更把球場上勇於挑戰的心，運用在職場上，讓林妤臻轉職零經驗依然順利過關斬將選上店長。信義房屋對人才培育的重視，不只提供優渥薪資，讓業務同仁入職六個月保障月薪5萬可安心學習與成長，更致力打造員工能充分發揮潛力、享受工作樂趣的職場環境。
喜歡打籃球的林妤臻，每個月都打籃球5-7次。「每當拿起籃球，就能暫時拋開煩心事，專注把球打好。」林妤臻通常都跟男生切磋球藝，不會因為是女生就被放水，「這樣可以刺激自己球藝進步。」勇於挑戰的心，也體現在她不怕從零轉職的決定上。
進入信義房屋前，林妤臻在健身業打滾8年，第6年才做到管理職，歷經超高壓工作環境，曾失去生活品質，一次與學生聊天時，學生說她愛聊天、不怕生的個性，若想轉職，適合嘗試房仲業。比較過各家公司後，發現信義房屋的正向思考企業精神與紮實的180天教育訓練，很符合自己的個性與需求，因此選擇加入信義房屋，決心邁向管理職，僅用2年多就選上店經理。
信義房屋晉升制度不限年資，最快13個月就能晉升店經理，「只要有足夠店長，區主管都很樂意再拓新店，升遷上沒什麼限制。」林妤臻表示，公司沒有「等待輪替」的問題，而是鼓勵每個人快速成長。即使面臨政府打房市場波動，擁有上市公司品牌加持、全直營資源共享的特性，以及消費者更注重交易安全保障下，新人也能在穩健公司體系下安心平穩成長。踏入信義房屋，林妤臻認為對她幫助最大的，是「師徒制」的訓練。每每工作遭遇困難，師父總是即時出手相助。
當初學習經營社區時，如何與社區管理員打好關係，令她很頭痛，師父察覺後，馬上就親身示範，跟管理員攀談展現誠懇、熱情及樂於助人的一面，為她後來經營社區打下良好基礎，甚至被社區幹部委託辦理大型活動，讓她備感肯定，更堅定自己透過管理職，傳承公司理念，成就更多人才的信念。
工作期間，打球一直是林妤臻調劑工作與生活的方式，除了原本就認識的球友，她更參加了公司內部的區域籃球隊社團，所屬隊伍將在11月與台北區球隊展開冠軍爭奪賽。「這個比賽已經辦了10年，算是公司內部一大運動盛事。公司有超過50個社團：籃球、羽球、壘球、登山等，連續多年榮獲運動企業認證標章，信義人能擁有好工作、好生活，才能提供更好的服務給消費者，打破一般人對房仲工作形象的想象。」
信義房屋新進人員在前六個月享有5萬元的保障薪資，轉正後除了底薪，還有個人獎金、團隊獎金、年終獎金、績效獎金以及長期發展獎金（留任獎勵）等多項獎金制度，每年總價值約1.5萬元的彈性福利等多元化的政策和措施致力照護員工。因為品牌聲譽佳，在房貸緊縮的環境下也能與金融機構協商合作，促使客戶更向品牌靠攏，造就屹立不搖的優勢特性。
林妤臻表示，從面試起，就深刻感受到信義房屋「以人為本」的企業理念，日常工作中與同仁彼此合作的羈絆，讓她樂在工作，也期待為後起之秀傳承更多溫暖與技藝。信義房屋歡迎無房仲經驗的轉職者、職軍、大學新鮮人加入，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。
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進入信義房屋前，林妤臻在健身業打滾8年，第6年才做到管理職，歷經超高壓工作環境，曾失去生活品質，一次與學生聊天時，學生說她愛聊天、不怕生的個性，若想轉職，適合嘗試房仲業。比較過各家公司後，發現信義房屋的正向思考企業精神與紮實的180天教育訓練，很符合自己的個性與需求，因此選擇加入信義房屋，決心邁向管理職，僅用2年多就選上店經理。
信義房屋晉升制度不限年資，最快13個月就能晉升店經理，「只要有足夠店長，區主管都很樂意再拓新店，升遷上沒什麼限制。」林妤臻表示，公司沒有「等待輪替」的問題，而是鼓勵每個人快速成長。即使面臨政府打房市場波動，擁有上市公司品牌加持、全直營資源共享的特性，以及消費者更注重交易安全保障下，新人也能在穩健公司體系下安心平穩成長。踏入信義房屋，林妤臻認為對她幫助最大的，是「師徒制」的訓練。每每工作遭遇困難，師父總是即時出手相助。
當初學習經營社區時，如何與社區管理員打好關係，令她很頭痛，師父察覺後，馬上就親身示範，跟管理員攀談展現誠懇、熱情及樂於助人的一面，為她後來經營社區打下良好基礎，甚至被社區幹部委託辦理大型活動，讓她備感肯定，更堅定自己透過管理職，傳承公司理念，成就更多人才的信念。
工作期間，打球一直是林妤臻調劑工作與生活的方式，除了原本就認識的球友，她更參加了公司內部的區域籃球隊社團，所屬隊伍將在11月與台北區球隊展開冠軍爭奪賽。「這個比賽已經辦了10年，算是公司內部一大運動盛事。公司有超過50個社團：籃球、羽球、壘球、登山等，連續多年榮獲運動企業認證標章，信義人能擁有好工作、好生活，才能提供更好的服務給消費者，打破一般人對房仲工作形象的想象。」
信義房屋新進人員在前六個月享有5萬元的保障薪資，轉正後除了底薪，還有個人獎金、團隊獎金、年終獎金、績效獎金以及長期發展獎金（留任獎勵）等多項獎金制度，每年總價值約1.5萬元的彈性福利等多元化的政策和措施致力照護員工。因為品牌聲譽佳，在房貸緊縮的環境下也能與金融機構協商合作，促使客戶更向品牌靠攏，造就屹立不搖的優勢特性。
林妤臻表示，從面試起，就深刻感受到信義房屋「以人為本」的企業理念，日常工作中與同仁彼此合作的羈絆，讓她樂在工作，也期待為後起之秀傳承更多溫暖與技藝。信義房屋歡迎無房仲經驗的轉職者、職軍、大學新鮮人加入，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。
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