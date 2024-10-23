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生成式AI問世以來，已重塑了現代工作的樣貌。信義房屋AI應用發展部部長張玄江，於2024年10月18日擔任宏碁資訊「釋放 AI 衝擊波：應用與資安再進化」研討會講師，分享信義房屋導入生成式AI工具Copilot與M365的發展歷程，以及如何因應技術和心態面上的挑戰：透過挑選有經驗的技術夥伴、並在公司內部規劃教育訓練、學習工作坊以及明確的評估制度，確保同仁提升應用能力。張玄江也建議企業在導入AI時，一定要先明確發展AI的目的，並留意資安問題。信義房屋自2018年領先業界啟動數位轉型以來，深感須以科技賦能，才能持續為產業、客戶、及員工創造更大的價值，今年三月，攜手宏碁資訊導入Copilot與M365。在導入過程中，面對到技術面與心態上兩個面向的挑戰：技術上，信義房屋選擇有經驗、值得信任的宏碁資訊合作，後者提供企業解決方案和技術支援，讓導入過程順利；而為了讓同仁能更快適應與學習新工作，更規劃多場實體與虛擬教育訓練，並在各部門植入種子學員，以學習工作坊等方式，降低學習新技術的門檻。最後更定期成效評估與回饋制度，全面提升員工對新技術的熟悉度和應用能力。張玄江說明，生成式AI在工作上的應用場景相當多元，像知識密集型的房仲服務業，AI將複雜、嚴謹的房地產相關知識導入標準化的服務流程，房仲得以將重心聚焦在客戶服務上，提供客戶更好的服務；AI也可以針對軟體工程中的設計派發、資訊文件撰寫快速進行內容產出，為軟體工程團隊帶來很大的幫助。此外，包含內容創作、會議記錄、資料分析、客戶服務、郵件撰寫等等，Copilot都能產出初版內容、自動分類和分析客戶問題，提供標準化解決方案。張玄江總結：「AI時代下，新的工作模式是人機協作，讓AI快速產出內容，再仰賴員工的智慧與經驗，讓工作臻於完善。簡言之，讓AI去做AI擅長的事情，人類聚焦在人類擅長的事情，例如建立信任，探索需求，讓工作更有效率，員工也能發揮自己專業上更大的價值。」最後，AI的三大運作邏輯為數據、演算法和算力，都是需要龐大的投資成本，也是許多企業在考量要不要投入AI發展的原因。張玄江也給予企業導入AI前要審慎考量的兩大建議：一，確認導入AI的目的，以及將為企業帶來的價值。才能在導入AI或AI團隊後能盡快呈現其效果；其次，AI對資安帶來的影響及因應之道，張玄江則提出建立資安準則、提供安全可靠的平台、加強雲端檔案管理與防外流機制、完善員工資安意識教育、建立資安風險管控機制以及搭配原有的資安系統和監控機制，提供技術層面的保障等等建議。信義房屋致力成為世界級服務業，秉持企業「以人為本」、「止於至善」核心理念， 讓組織永續創新，站在關係人的角度發展策略，更持續與新科技接軌，尋求創新、時刻調整與改善，維持其產業競爭力，讓員工以科技賦能，在專業與服務上持續提供給客戶完善、有溫度的服務體驗。