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▲張旭嵐表示，央行豪宅信用管制欲抑制買氣，但對於現金滿滿的富人來說沒有限制。（圖／台灣房屋提供）

▲台北女性房貸族比例已追上男性，專家指出，除了女力崛起，不少「寵妻魔人」會買房子登記在太太名下。（圖／Shutterstock）

女富豪購買億級豪宅不手軟！今年5~8月出現6筆億級豪宅交易，台北市信義計畫區、士林、北投，購買者通通都是女富豪，其中3筆，還是「現金無貸款」購入。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府豪宅信用管制越趨嚴格，雖然房貸受線，但對於現金滿滿的購屋族來說，依舊大方出手，不受影響。據實價登錄，信義計畫區「皇翔御琚」5、6月各出現1筆交易，總價通通破4億、拆算單價分別是212.1萬、225.9萬，其中1筆無貸款現金交易；士林「御上天母」8月也出現1筆交易，總價1.08億元、拆算單價138.9萬；北投「力麒天沐」5月、7月共出現3筆交易，成交總價1.25~1.34億，拆算單價115.74~122.5萬，其中2筆採無貸款現金交易。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府近年積極控管豪宅交易，不僅貸款成數低，且2023年7月起私法人購買住宅，採取許可制，抑制豪宅交易。不過，對高資產族而言，買豪宅除了自住，也是資產規劃的方式之一，亦可以作為招待所，有助於商業互動往來，再加上不少資深企業家族，年度配發股利股息，可動用資金豐沛，因此多半不受限貸令，常見現金購置豪宅的案例。另外一方面，今年7月囤房稅2.0正式實施，提高建商餘屋持有成本，多少加速建商出售銷售腳步，也讓鍾情特定社區的買家，增加進場誘因。根據金融聯徵中心資料統計，今年上半年台北市有49.7%的女性申請貸款，顯示台北市購屋的女性和男性已幾乎相當平均，且現代女性獨立自主性高，也有許多女企業家，所以高資產的買方當中，不乏女性購屋者。第一建經研究中心副理張菱育指出，除了女力崛起，不少「寵妻魔人」會買房子登記在太太名下，一方面能提早幫太太與子女規劃資產，另一方面，將部分財產轉移給配偶，日後免繳贈與稅、且繼承財產時免繳遺產稅。